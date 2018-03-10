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    Конференции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу
    Баррозу: ЕС готов созвать конференцию доноров для поддержки Украины
    16:44 04.06.2014
    74Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Евросоюз готов до конца года организовать конференцию доноров для поддержки Украины, заявил в среду глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на пресс-конференции.
    Исполком Российского футбольного союза
    РФС рассмотрит только вопрос принятия федераций футбола Крыма
    17:06 29.05.2014
    14Присоединение Крыма к РФ
    Внеочередная конференция Российского футбольного союза 7 июня рассмотрит только вопрос о принятии в члены РФС федераций футбола Крыма и Севастополя, следует из повестки дня конференции.
    Конференция 3D печати
    Конференция 3D печати 
    14:08 29.05.2014
    101
    В Киеве в четверг, 29 мая, состоялась конференция 3D печати.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    НАТО не приняла решения об участии в конференции по безопасности в РФ
    21:04 22.04.2014
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    НАТО пока не приняла решение об участии в ежегодной конференции по международной безопасности в Москве, которую организует совместно с международными партнерами Минобороны России, сообщил РИА Новости представитель альянса.
    Журналисты на пресс-конференции. Архивное фото
    Эксперт: конференция по Украине в Женеве не будет иметь смысла без РФ
    17:19 16.04.2014
    47Отношения Украины и России
    Намеченные на 17 апреля переговоры в Женеве, посвященные поиску путей выхода Украины из кризиса, вряд ли будут иметь большой смысл без участия России, считает французский эксперт Жак Сапир.
    Виктор Янукович
    Янукович: ответственность за ситуацию несут покровители Майдана
    16:32 28.02.2014
    21Пресс-конференция Януковича в России
    Виктор Янукович заявил, что к катастрофической ситуации Украину привели, в том числе, США и все те, кто покровительствовал Майдану.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    МИД РФ: участники конференции в Мюнхене обсудят кризис в Украине
    08:11 30.01.2014
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    Участники Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в этом году особое внимание уделят кризису в Украине, взаимоотношениям Россия-ЕС и Россия-НАТО и ситуации вокруг в Сирии.
    Ситуация в Сирии
    Заседание Нацкоалиции Сирии пройдет в Турции без журналистов
    12:05 02.01.2014
    2
    Заседания Генеральной ассамблеи Национальной коалиции сирийской оппозиции и революционных сил, которые, как ожидается, пройдут под Стамбулом 5 и 6 января, и в ходе которых должен быть окончательно урегулирован.
    Ситуация в Сирии
    Оппозиция Сирии: условия для проведения "Женевы-2" пока не созданы
    12:06 27.12.2013
    3
    Оппозиционный Сирийский национальный совет (СНС) выступает за проведение мирной конференции по Сирии "Женева-2", однако считает, что пока нет условий для ее созыва, заявил представитель совета в Москве.
    Большая пресс-конференция Владимира Путина
    Из следивших за конференцией Путина 66% россиян довольны его ответами
    10:42 27.12.2013
    2
    Почти две трети россиян, которые следили за ходом ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, удовлетворены тем, как он отвечал на вопросы журналистов, свидетельствуют опубликованные данные опроса.
    Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков
    Пушков: "Женева-2" без участия Ирана будет усеченной
    13:20 23.12.2013
    1
    Международная конференция по сирийской проблеме в случае, если она пройдет без участия Ирана, будет "усеченной", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    РФ будет убеждать США согласиться на участие Ирана в конференции
    09:41 19.12.2013
    15
    Российские дипломаты на подготовительной встрече к международной конференции по сирийскому урегулированию, которая состоится 20 декабря в Женеве, будут убеждать своих американских коллег согласиться на участие Ирана.
    Тегеран
    Иран и Саудовская Аравия приглашены на "Женеву-2"
    16:45 12.12.2013
    3
    Приглашение принять участие в мирной конференции по Сирии "Женева-2" направлено 32-м государствам, в том числе Ирану и Саудовской Аравии. Мирная конференция по Сирии "Женева-2", намеченная на 22 января.
    Тегеран
    Иран готов принять участие в "Женеве-2" без предварительных условий
    12:40 26.11.2013
    5
    Иран готов принять участие в мирной конференции по Сирии "Женева-2" без предварительных условий, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
    Ситуация в Сирии
    Представитель ООН: конференция по Сирии "Женева-2" состоится 22 января
    13:39 25.11.2013
    14
    Мирная конференция по Сирии "Женева-2" состоится 22 января 2014 года. Переговоры дипломатов РФ и США со спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии проходят в Женеве в понедельник.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    Участники основной сессии переговоров ООН по климату приняли повестку
    13:09 11.11.2013
    1
    Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата приняла повестку переговоров на фоне опасений того, что вопрос о правилах процедуры и принятия решений, может вновь парализовать ее работу.
    Ситуация в Сирии
    Коалиция оппозиции Сирии согласна участвовать в конференции "Женева-2"
    08:34 11.11.2013
    16
    Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС) согласилась принять участие в мирной конференции по Сирии "Женева-2".
    Флаг Польши
    Польша ввела временный погранконтроль со странами ЕС
    11:15 08.11.2013
    10
    Польша ввела временный пограничный контроль на границах со странами ЕС в связи с конференцией ООН по климату, которая откроется в Варшаве, сообщила РИА Новости представительница погранслужбы Польши Агнешка Голяс.
    Панорама Баку
    Вопросы функционирования банковских систем СНГ рассмотрят в Баку
    14:31 07.11.2013
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    Вопросы функционирования банковских систем СНГ в условиях глобализации мировой финансовой системы будут рассмотрены на шестой Бакинской международной банковской конференции.
    Польша в ноябре вернет контроль на все свои границы
    11:59 24.10.2013
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    Польша с 8 по 23 ноября восстановит пограничный контроль на границах с Германией, Чехией, Словакией и Литвой в связи с проведением в Варшаве 11-22 ноября климатической конференции ООН.
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