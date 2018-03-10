НАТО пока не приняла решение об участии в ежегодной конференции по международной безопасности в Москве, которую организует совместно с международными партнерами Минобороны России, сообщил РИА Новости представитель альянса.
Заседания Генеральной ассамблеи Национальной коалиции сирийской оппозиции и революционных сил, которые, как ожидается, пройдут под Стамбулом 5 и 6 января, и в ходе которых должен быть окончательно урегулирован.
Оппозиционный Сирийский национальный совет (СНС) выступает за проведение мирной конференции по Сирии "Женева-2", однако считает, что пока нет условий для ее созыва, заявил представитель совета в Москве.
Почти две трети россиян, которые следили за ходом ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, удовлетворены тем, как он отвечал на вопросы журналистов, свидетельствуют опубликованные данные опроса.
Российские дипломаты на подготовительной встрече к международной конференции по сирийскому урегулированию, которая состоится 20 декабря в Женеве, будут убеждать своих американских коллег согласиться на участие Ирана.
Приглашение принять участие в мирной конференции по Сирии "Женева-2" направлено 32-м государствам, в том числе Ирану и Саудовской Аравии. Мирная конференция по Сирии "Женева-2", намеченная на 22 января.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата приняла повестку переговоров на фоне опасений того, что вопрос о правилах процедуры и принятия решений, может вновь парализовать ее работу.
Польша ввела временный пограничный контроль на границах со странами ЕС в связи с конференцией ООН по климату, которая откроется в Варшаве, сообщила РИА Новости представительница погранслужбы Польши Агнешка Голяс.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.