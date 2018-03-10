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    Хакеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Работа за компьютером
    Хакеры взломали электронную почту МИД Бразилии - СМИ
    10:26 28.05.2014
    13
    Неизвестным хакерам удалось проникнуть в систему электронной почты МИД Бразилии, но доступа к переписке и конфиденциальным документам они не получили
    Лидер Правого сектора Дмитрий Ярош
    СМИ: хакеры хотели разместить на сайте ЦИК сообщение о "победе" Яроша
    09:26 26.05.2014
    33Выборы президента - 2014
    Хакеры планировали атаковать сайт ЦИК Украины, чтобы разместить на нем сообщение о якобы победе на президентских выборах лидера экстремистского "Правого сектора" Дмитрия Яроша.
    Здание Службы безопасности Украины
    СБУ заявила о задержании хакеров, планировавших взлом ресурсов ЦИК
    18:46 25.05.2014
    28Выборы в Украине - 2014
    Служба безопасности Украины сообщает о задержании группы хакеров, которые планировали взлом информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии.
    Скриншот сайта Генпрокуратуры Украины
    Сайт ГПУ возобновил свою работу после хакерской атаки
    20:53 09.04.2014
    266
    Генеральная прокуратура Украины оперативно ликвидировала последствия "хакерской атаки" на свой официальный сайт.
    Молоточек судьи
    Хакеры, предположительно возглавляемые украинцем, признали вину в США
    14:59 02.04.2014
    6
    Двое участников международной группы киберпреступников, предположительно возглавляемой гражданином Украины, признали в суде штата Нью-Джерси свою вину в участии в многомиллионной преступной схеме.
    Президент Эквадора Рафаэль Корреа
    Хакеры взломали Твиттер президента Эквадора
    20:02 28.03.2014
    12
    Президент Эквадора Рафаэль Корреа сообщил, что его страница в социальной сети Твиттер была взломана неизвестными, связанными с крайне правыми силами.
    Работа за компьютером
    Треть хакерских атак против Китая совершена американцами - отчет
    14:33 28.03.2014
    2
    Треть хакерских атак на китайские сайты и компьютеры в 2013 году была осуществлена из США, сообщает Digit.ru со ссылкой на отчет национального агентства интернет-безопасности Китая.
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    Источник: сайт МИД РФ в очередной раз подвергся хакерской атаке
    13:22 23.03.2014
    10
    Доступ на сайт министерства иностранных дел России в субботу был заблокирован в связи с очередной хакерской атакой, сейчас специалисты отдела информационного обеспечения восстановили работу ресурса.
    Работа за компьютером
    Сайт МИД РФ вновь доступен после хакерской атаки
    15:47 14.03.2014
    9
    Сайт МИД РФ возобновил свою работу после хакерской атаки, в результате которой сайт министерства иностранных дел России перестал работать ранее в пятницу.
    Хакерская атака
    "Сирийская электронная армия" взломала сайт Forbes
    14:04 14.02.2014
    5
    Статья под заголовком "Взломано Сирийской электронной армией" появилась на сайте Forbes в списке материалов, написанных авторами журнала.
    Никарагуа. Архивное фото
    Поправки в конституцию Никарагуа не вступили в силу из-за хакеров
    08:35 11.02.2014
    13
    В конце января Национальная ассамблея страны окончательно одобрила принятые еще в декабре поправки в конституцию, снимающие ограничения на переизбрание президента.
    Ангела Меркель
    Хакеры обвинили Меркель в пособничестве зарубежным спецслужбам
    15:16 03.02.2014
    11
    Немецкое сообщество хакеров совместно с правозащитной организацией подало заявление в Генпрокуратуру ФРГ, обвинив канцлера Ангелу Меркель и ее правительство в пособничестве противозаконной деятельности зарубежных спецслужб на территории страны.
    Компьютер
    Хакеры массово похитили логины и пароли пользователей почты Yahoo
    08:35 31.01.2014
    24
    Хакеры похитили логины и пароли пользователей популярного почтового сервиса Yahoo. Число пострадавших почтовых аккаунтов не уточняется.
    Компьютер
    Хакеры украли пароли миллионов немецких интернет-пользователей
    16:32 21.01.2014
    7
    Хакеры похитили регистрационные данные миллионов интернет-пользователей, большая часть из них, судя по доменам, принадлежит жителям Германии. На эти данные специалисты наткнулись при анализе так называемых ботнетов.
    Microsoft
    "Сирийская электронная армия" взломала аккаунт Microsoft в Twitter
    10:19 12.01.2014
    9
    Хакеры "Сирийской электронной армии" (SEA) получили доступ к одному из официальных аккаунтов компании Microsoft.
    Шведский флаг. Архивное фото
    Швеция уличила иностранные спецслужбы в организации хакерских атак
    15:00 08.01.2014
    3
    По данным шведского новостного портала, речь идет о серии атак, связанных как с попытками взлома отдельных компьютеров, так и с попытками полномасштабного обрушения информационных систем.
    Скайп
    Skype: информация о клиентах от атаки хакеров не пострадала
    12:34 03.01.2014
    21
    Информация о пользователях популярного сервиса IP-телефонии Skype не пострадала в результате хакерской атаки. Хакеры, поддерживающие президента Сирии Башара Асада.
    Хакерская атака
    СМИ: хакеры взломали сервис Snapchat, произошла утечка данных
    14:50 02.01.2014
    22
    Хакеры взломали сервис для обмена сообщениями Snapchat, произошла утечка данных 4,6 миллиона пользователей. По состоянию на четверг сайт SnapchatDB.info недоступен.
    Хакерская атака
    Сайт президента Украины работает с перебоями
    11:13 01.12.2013
    6
    Сайт президента Украины работает с перебоями: при попытке зайти на портал интернет-браузер долго не может загрузить страницу, периодически выдает сообщение о том, что сервис временно не доступен.
    Хакерская атака
    Сайт МВД работает с перебоями, хакеры утверждают о DDOS-атаке
    10:30 01.12.2013
    20Разгон Евромайдана
    Сайт министерства внутренних дел Украины в воскресенье ночью работает с перебоями. Одна из групп хакеров утверждает, что совершила на веб-ресурс DDOS-атаку, выражая таким образом протест против разгона акции сторонников евроинтеграции.
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