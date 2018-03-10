Немецкое сообщество хакеров совместно с правозащитной организацией подало заявление в Генпрокуратуру ФРГ, обвинив канцлера Ангелу Меркель и ее правительство в пособничестве противозаконной деятельности зарубежных спецслужб на территории страны.
Хакеры похитили регистрационные данные миллионов интернет-пользователей, большая часть из них, судя по доменам, принадлежит жителям Германии. На эти данные специалисты наткнулись при анализе так называемых ботнетов.
Сайт министерства внутренних дел Украины в воскресенье ночью работает с перебоями. Одна из групп хакеров утверждает, что совершила на веб-ресурс DDOS-атаку, выражая таким образом протест против разгона акции сторонников евроинтеграции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".