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    Иван Мазепа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    В Днепровской области осквернили памятник погибшим военным в АТО
    Несносный монумент: скандальные памятники Украины, новейшая история
    07:59 22.10.2017
    1858Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Памятник Симону Петлюре, установленный в Виннице, успели раскритиковать не только Всемирный еврейский конгресс, но и российский президент Владимир Путин. Истории неоднозначных памятников в Украине - в обзоре РИА Новости Украина.
    Памятник Мазепе в Харьковской области
    Памятник Мазепе высотой 5 метров открыли в Харьковской области
    05:00 23.07.2017
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    Как сообщила во время церемонии открытия председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, со временем рядом с памятником будет открыт музей казацкой славы.
    Памятник Ивану Мазепе облили краской в Полтаве
    Памятник Ивану Мазепе облили краской в Полтаве
    19:40 02.06.2017
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    По информации полиции Полтавской области, неизвестные в ночь на пятницу облили краской памятник гетману Ивану Мазепе в Полтаве. Возбуждено уголовное дела по статье "хулиганство".
    Аэропорт Борисполь
    Нескучное завтра. Пристегнитесь, самолет прибывает в аэропорт "Мазепа"
    15:33 19.07.2016
    4596На металлолом. Украина против советских памятников.
    История, окончательную развязку которой мы увидим в сентябре, к настоящему моменту завершилось голосованием за переименование международного аэропорта Борисполь - его назовут именем Ивана Мазепы, которому проиграли Сикорский, Малевич, Чубинский и Антонов.
    Памятник Ивану Мазепе в Полтаве, облитый краской
    Памятник Мазепе в Полтаве облили краской
    11:31 02.06.2016
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    Когда произошел акт вандализма, не известно. Волонтер Наталья Гранчак подозревает, что возле памятника так и не установили камеры наблюдения, хотя власти давали такое обещание.
    В Полтаве презентовали памятник Мазепе. Видео
    В Полтаве презентовали памятник Мазепе 
    06:14 15.10.2015
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    На Соборной площади Полтавы 14 октября состоялась презентация бронзового памятника гетману Ивану Мазепе. Его установят возле Святоуспенского собора в ноябре, когда будет подготовлен постамент.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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