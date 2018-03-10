Памятник Симону Петлюре, установленный в Виннице, успели раскритиковать не только Всемирный еврейский конгресс, но и российский президент Владимир Путин. Истории неоднозначных памятников в Украине - в обзоре РИА Новости Украина.
История, окончательную развязку которой мы увидим в сентябре, к настоящему моменту завершилось голосованием за переименование международного аэропорта Борисполь - его назовут именем Ивана Мазепы, которому проиграли Сикорский, Малевич, Чубинский и Антонов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.