Андрей Золотарев был первым политконсультантом Юлии Тимошенко и обеспечил ей победу на довыборах в ВР в 1996 году. Он же консультировал КПУ во время кампании 2012 года – и партия получила свой самый высокий процент за всю историю выборов.
Будущему президенту Украины в случае конфликта с Россией грозит судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, считает американский эксперт, глава консервативного вашингтонского центра национальных интересов Дмитрий Саймс.
Одобренный ВР "меморандум взаимопонимания и мира" рассчитан на "правильное" впечатление в глазах Запада накануне выборов и ни к чему не обязывает власти, считает президент вашингтонского Центра национальных интересов Дмитрий Саймс.
Заявление Филипа Бридлава о возможности размещения войск альянса в Восточной Европе связано с необходимостью ликвидировать определенные "слабости", заявил РИА Новости бывший начальник Главного штаба ВС Италии генерал Винченцо Кампорини.
Международному уголовному суду (МУС) в Гааге будет весьма сложно найти предлог для рассмотрения жалобы Украины на Россию, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Чтобы стабилизировать курс гривны НБУ принял ряд мер. Эксперты считают, что действия Нацбанка не столько успокоили ситуацию, сколько способствовали активизации "черного рынка", обороты которого с каждым днем растут.
Высокий уровень отношений России и стран Европы сейчас резко меняется из-за политики США по украинскому вопросу, считает директор Российского института стратегических исследований генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.
Гражданская война на Украине может начаться уже 26-27 мая, заявил заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике РФ Дмитрий Суслов, выступая во вторник на круглом столе в РИА Новости.
Женевские соглашения не стали выходом из кризиса на Украине, теперь стоит ждать обострения ситуации в стране, заявил директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, выступая на круглом столе в РИА Новости.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".