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    Эксперты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Владимир Путин
    Визит Путина во Францию имеет большое значение для Украины - эксперты
    18:05 03.06.2014
    507Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Визит президента России Владимира Путина во Францию будет иметь большое значение для поиска решения украинского конфликта, считают эксперты и депутаты России и Франции.
    Андрей Золотарев
    Золотарев: "ДНР" скоро утопят в крови
    12:10 02.06.2014
    6997Спецоперация на востоке Украины
    Андрей Золотарев был первым политконсультантом Юлии Тимошенко и обеспечил ей победу на довыборах в ВР в 1996 году. Он же консультировал КПУ во время кампании 2012 года – и партия получила свой самый высокий процент за всю историю выборов.
    Флаг США
    Попытка США бойкотировать Россию на ПМЭФ провалилась - эксперт
    11:58 24.05.2014
    109Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Попытки США отговорить бизнес от участия в ПМЭФ и изолировать РФ за ее политику в Украине не принесли успеха Вашингтону, заявил РИА Новости американский эксперт Пол Крейг Робертс.
    С.Лавров, Д.Саймс
    Будущего лидера Украины может ожидать судьба Саакашвили - эксперт
    08:55 22.05.2014
    50Предвыборная гонка в Украине
    Будущему президенту Украины в случае конфликта с Россией грозит судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, считает американский эксперт, глава консервативного вашингтонского центра национальных интересов Дмитрий Саймс.
    Дмитрий Саймс. Закрытая сессия на тему Россия-США: переосмысливая интересы
    Принятый ВР меморандум создает иллюзию легитимности выборов - эксперт
    07:53 22.05.2014
    5Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Одобренный ВР "меморандум взаимопонимания и мира" рассчитан на "правильное" впечатление в глазах Запада накануне выборов и ни к чему не обязывает власти, считает президент вашингтонского Центра национальных интересов Дмитрий Саймс.
    Директор Института украинской политики Кость Бондаренко
    Политолог: позиция ЕС по отношению к Киеву станет более прагматичной
    16:09 15.05.2014
    48Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Позиция Европы по отношению к Украине в ближайшее время может измениться и стать более прагматичной, считает директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
    Директор Института археологии НАНУ, академик НАНУ, профессор Петр Толочко
    События в Украине спровоцированы США и НАТО - академик НАНУ Толочко
    12:10 15.05.2014
    665Спецоперация на востоке Украины
    Украинские события спровоцированы США и НАТО, считает директор Института археологии Национальной академии наук Украины, академик НАНУ, профессор Петр Толочко.
    Референдум в Донецкой и Луганской областях
    Референдум на Юго-Востоке уже можно считать состоявшимся - эксперт
    16:21 11.05.2014
    49Референдум на востоке Украины
    Референдум в Донецкой и Луганской областях можно считать состоявшимся, полагает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
    Войска НАТО. Архивное фото
    Войска НАТО будут размещены в Украине - американский эксперт
    14:58 08.05.2014
    165Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Местом дислокации войск НАТО в Восточной Европе станет Украина, заявил в среду в интервью РИА Новости профессор Гарвардского университета, американский эксперт по вопросам России Фрэнсис Бойль.
    Разведсамолет
    Размещая войска в Европе, НАТО защищает свою целостность - эксперт
    17:58 07.05.2014
    14Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Заявление Филипа Бридлава о возможности размещения войск альянса в Восточной Европе связано с необходимостью ликвидировать определенные "слабости", заявил РИА Новости бывший начальник Главного штаба ВС Италии генерал Винченцо Кампорини.
    Турция - Стамбул
    Сторонники федерализации в Украине защищают свои права - политик
    20:31 06.05.2014
    6Спецоперация на востоке Украины
    Жители юго-восточных областей Украины защищают свои законные права, а не интересы России, заявил РИА Новости заместитель руководителя Рабочей партии Турции Серхан Боллук во вторник.
    Ситуация в Одессе. 2 мая 2014
    Запад не сожалеет о событиях в Одессе - эксперт
    13:38 05.05.2014
    70Столкновения в Одессе
    Запад не сожалеет о событиях в Одессе, и не будет протестовать против массового убийства людей, а радикалы не стесняются совершенных злодеяний, пишет Рик Розофф, создатель блога StopNATO.
    Украинские военные начали штурм города Славянска
    Эксперт: спецоперация на юго-востоке Украины не достигнет своих целей
    12:02 02.05.2014
    9Восстановление Славянска
    Власти продолжат попытки подавить протесты на юго-востоке силой, но к желаемым результатам это не приведет, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов.
    Украинские военные начали штурм города Славянска
    Эксперт: операция в Славянске приведет к дальнейшему распаду Украины
    11:15 02.05.2014
    17Спецоперация на востоке Украины
    Начало в Славянске "широкомасштабной антитеррористической операции" приведет к дальнейшему распаду страны, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
    Молоточек судьи
    МУС будет сложно найти предлог для рассмотрения жалобы Украины - юрист
    15:17 01.05.2014
    17Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Международному уголовному суду (МУС) в Гааге будет весьма сложно найти предлог для рассмотрения жалобы Украины на Россию, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
    Национальный банк Украины
    НБУ заявляет о стабилизации, эксперты считают, что рынок ушел в тень
    11:20 30.04.2014
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    Чтобы стабилизировать курс гривны НБУ принял ряд мер. Эксперты считают, что действия Нацбанка не столько успокоили ситуацию, сколько способствовали активизации "черного рынка", обороты которого с каждым днем растут.
    Белый дом. Архивное фото
    США усилили давление на ЕС для поддержки санкций против РФ - эксперт
    11:01 30.04.2014
    23Санкции в отношении России_2014
    Высокий уровень отношений России и стран Европы сейчас резко меняется из-за политики США по украинскому вопросу, считает директор Российского института стратегических исследований генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.
    Ситуация в окрестностях Славянска
    Украинские власти едва ли гарантируют стабилизацию - польский эксперт
    15:38 29.04.2014
    5Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Трудно назвать правительство Украины легитимным и гарантирующим стабилизацию страны, заявил польский политолог, эксперт европейского центра геополитических исследований Конрад Ренкас во вторник.
    Ситуация в окрестностях Славянска
    Гражданская война в Украине может начаться 26-27 мая - эксперт РФ
    14:58 29.04.2014
    124Спецоперация на востоке Украины
    Гражданская война на Украине может начаться уже 26-27 мая, заявил заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике РФ Дмитрий Суслов, выступая во вторник на круглом столе в РИА Новости.
    Четырехсторонняя встреча (США, ЕС, Украина, РФ) в Женеве
    Соглашения в Женеве не стали выходом из кризиса в Украине - эксперт
    13:57 29.04.2014
    25Женевские переговоры по ситуации в Украине
    Женевские соглашения не стали выходом из кризиса на Украине, теперь стоит ждать обострения ситуации в стране, заявил директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, выступая на круглом столе в РИА Новости.
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