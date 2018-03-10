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Андрей Золотарев был первым политконсультантом Юлии Тимошенко и обеспечил ей победу на довыборах в ВР в 1996 году. Он же консультировал КПУ во время кампании 2012 года – и партия получила свой самый высокий процент за всю историю выборов.