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Киевский районный суд Харькова снова перенес заседание по делу заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко - на сей раз не из-за отсутствия обвиняемой, а в связи с болезнью судьи, сообщается на официальном сайте Тимошенко в пятницу.