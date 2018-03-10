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    Экс-премьер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Эхуд Ольмерт
    Экс-премьер Израиля Ольмерт получил 6 лет тюрьмы за коррупцию
    10:17 13.05.2014
    5
    Тель-авивский суд приговорил к шести годам лишения свободы экс-премьера Израиля Эхуда Ольмерту, который был признан виновным в получении взяток за содействие в строительстве престижного жилого комплекса "Холилэнд" в Иерусалиме.
    Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко
    Защитника Тимошенко в харьковском суде облили зеленкой
    10:35 06.12.2013
    11
    Защитника экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Сергея Власенко в Харькове перед заседанием Киевского райсуда по делу ЕЭСУ в пятницу облили зеленкой. В зале судебных заседаний нет свободного места.
    Юлия Тимошенко
    Тимошенко убеждена, что власть Украины поймет только язык санкций
    14:55 05.12.2013
    3Политический кризис в Украине
    Заключенная экс-премьер Украины Юлия Тимошенко считает, что "единственным возможным языком переговоров" с украинской властью являются санкции против президента и его семьи.
    Защитник Юлии Тимошенко депутат Сергей Власенко
    Власенко: Тимошенко сильно ослаблена, но готова продолжать голодовку
    13:46 05.12.2013
    1
    Заключенная экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, которая голодает в харьковской больнице с 25 ноября, сильно ослаблена, однако психологически готова продолжать акцию протеста в поддержку "Евромайдана".
    Виктор Пшонка
    Пшонка: Тимошенко остается в больнице
    14:30 29.11.2013
    13
    Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявляет, что заключенная экс-премьер Украины Юлия Тимошенко остается в больнице в Харькове.
    Экс-премьер Юлия Тимошенко, архивное фото
    Заседание по разработке закона о лечении Тимошенко состоится в четверг
    13:57 21.11.2013
    9
    Заседание рабочей группы парламента Украины по разработке компромиссного законопроекта о лечении осужденной экс-премьера Юлии Тимошенко за границей запланировано на четверг.
    Олег Ляшко
    Ляшко предложил свой закон об освобождении Тимошенко
    13:43 12.11.2013
    11
    Скандальный внефракционный депутат украинского парламента Олег Ляшко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона об освобождении заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко от дальнейшего отбывания наказания.
    Верховная Рада Украины
    Рада создала рабочую группу по доработке закона для лечения Тимошенко
    13:04 08.11.2013
    5Вопрос помилования Тимошенко
    Верховная Рада Украины решила создать рабочую группу по наработке приемлемого для оппозиции и власти закона, который позволит заключенной экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко лечиться за границей.
    Юлия Тимошенко
    Тимошенко разрешили измерять электромагнитное поле в своей палате
    11:41 08.11.2013
    7Вопрос помилования Тимошенко
    Заключенная экс-премьер Украины Юлия Тимошенко попросила начальство колонии разрешения на пользование измерителем электромагнитного поля, качества воды и цифровым шумомером, на что ей дали согласие.
    Юлия Тимошенко
    Рассмотрение комитетом Рады законов по Тимошенко затягивается
    15:35 04.11.2013
    7Вопрос помилования Тимошенко
    Депутаты пропрезидентского большинства не пришли на заседание комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, который планировал в понедельник рассмотреть законопроекты.
    5 августа исполняется два года со дня ареста Юлии Тимошенко
    Кокс и Квасьневский приехали к Тимошенко в харьковскую больницу
    17:28 31.10.2013
    8Вопрос помилования Тимошенко
    Пэт Кокс и Александр Квасьневский, от выводов которой зависит подписание Евросоюзом соглашения об ассоциации с Украиной, в четверг приехали в харьковскую больницу к Тимошенко.
    Юлия Тимошенко
    Суд отложил заседание по делу Тимошенко из-за болезни судьи
    12:19 25.10.2013
    7
    Киевский районный суд Харькова снова перенес заседание по делу заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко - на сей раз не из-за отсутствия обвиняемой, а в связи с болезнью судьи, сообщается на официальном сайте Тимошенко в пятницу.
    Елена Лукаш
    Минюст: помилование Тимошенко невозможно до завершения судов
    10:43 25.10.2013
    5Вопрос помилования Тимошенко
    Министр юстиции Украины Елена Лукаш убеждена, что до завершения судебных процессов в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко вопрос ее помилования не будет рассматриваться.
    Глава МИД Украины Леонид Кожара
    Кожара: существует много вариантов освобождения Тимошенко
    16:48 21.10.2013
    6Вопрос помилования Тимошенко
    Леонид Кожара заявляет, что на законодательном уровне существуют много вариантов освобождения бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, на чем настаивает ЕС для подписания соглашения об ассоциации с Киевом.
    Юлия Тимошенко
    Вопрос помилования Тимошенко может быть рассмотрен в четверг
    11:15 21.10.2013
    4Вопрос помилования Тимошенко
    Ближайшее заседание комиссии при президенте Украины по вопросам помилования, на котором не исключено рассмотрение ходатайства миссии Европарламента о помиловании экс-премьера Юлии Тимошенко, назначено на 24 октября.
    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле
    Фюле ожидает, что Тимошенко уедет на лечение в ФРГ до конца ноября
    16:32 15.10.2013
    10Состояние здоровья Тимошенко
    Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле ожидает, что заключенная экс-премьер Украины Юлия Тимошенко уедет на лечение в Германию до конца ноября.
    Юлия Тимошенко
    Фюле: ЕС ждет решения "вопроса Тимошенко"
    14:27 11.10.2013
    7Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявил, что ЕС ждет решения по делу заключенной экс-премьера Украины Юлии Тимошенко для подписания соглашения об ассоциации.
    Министерство юстиции Украины
    Минюст: указа Януковича недостаточно для решения "проблемы" Тимошенко
    13:14 11.10.2013
    8Вопрос помилования Тимошенко
    Министр юстиции Украины Елена Лукаш заявляет, что ситуация с решением "проблемы" заключения экс-премьера Юлии Тимошенко не настолько проста, чтобы решать ее с помощью одного президентского указа о помиловании.
    Юлия Тимошенко
    СМИ: глава МИД ФРГ может забрать Тимошенко на лечение в Германию
    21:34 09.10.2013
    6Состояние здоровья Тимошенко
    Немецкие СМИ полагают, что глава МИД Германии Гидо Вестервелле, который на текущей неделе посетит Киев, может забрать на лечение в ФРГ заключенную экс-премьера Юлию Тимошенко.
    Юлия Тимошенко
    Пьесу о жизни Тимошенко покажут в Канаде, США и Хорватии
    13:57 09.08.2013
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    Постановщик пьесы "Кто хочет убить Юлию Тимошенко?", хорватский режиссер Яков Седлар заявляет, что в ближайшее время этот спектакль будет представлен зрителям Канады, США и Хорватии.
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