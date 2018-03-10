Тель-авивский суд приговорил к шести годам лишения свободы экс-премьера Израиля Эхуда Ольмерту, который был признан виновным в получении взяток за содействие в строительстве престижного жилого комплекса "Холилэнд" в Иерусалиме.
Скандальный внефракционный депутат украинского парламента Олег Ляшко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона об освобождении заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко от дальнейшего отбывания наказания.
Депутаты пропрезидентского большинства не пришли на заседание комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, который планировал в понедельник рассмотреть законопроекты.
Киевский районный суд Харькова снова перенес заседание по делу заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко - на сей раз не из-за отсутствия обвиняемой, а в связи с болезнью судьи, сообщается на официальном сайте Тимошенко в пятницу.
Леонид Кожара заявляет, что на законодательном уровне существуют много вариантов освобождения бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, на чем настаивает ЕС для подписания соглашения об ассоциации с Киевом.
Ближайшее заседание комиссии при президенте Украины по вопросам помилования, на котором не исключено рассмотрение ходатайства миссии Европарламента о помиловании экс-премьера Юлии Тимошенко, назначено на 24 октября.
Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявил, что ЕС ждет решения по делу заключенной экс-премьера Украины Юлии Тимошенко для подписания соглашения об ассоциации.
Министр юстиции Украины Елена Лукаш заявляет, что ситуация с решением "проблемы" заключения экс-премьера Юлии Тимошенко не настолько проста, чтобы решать ее с помощью одного президентского указа о помиловании.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.