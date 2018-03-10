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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Вид на здание ВГТРК в Москве
    Украина обвинила журналистов ВГТРК в подделке документов - СМИ
    16:48 24.05.2014
    18Отношения Украины и России
    Съемочную группу ВГТРК, направлявшуюся на освещение президентских выборов в Украине, обвинили в подделке документов и выдворили из страны, сообщает в субботу сайт vesti.ru.
    Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с митингующими
    Все документы о деятельности "Беркута" были уничтожены - СМИ
    06:22 21.05.2014
    37Евромайдан: акция в поддержку евроинтеграции
    Все документы о деятельности "Беркута" были уничтожены во время событий "евромайдана" в Киеве, сообщает украинская служба BBC со ссылкой на заявление замглавы ГУМВД Киева Сергея Бойко.
    Донецкий международный аэропорт имени Прокофьева
    Журналист, чьи права нашли в Славянске говорит, что их ранее изымали
    20:54 13.04.2014
    17Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Заместитель главпродюсера "Вестей" телеканала "Россия-1" Андрей Мещеряков, документы на имя которого нашли на месте перестрелки в Славянске, находится в Москве и говорит, что их у него изымали украинские пограничники в марте.
    Газопровод. Архивное фото
    Украина готовит документы в стокгольмский арбитраж по газу
    10:53 11.04.2014
    19
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины занимается подготовкой документов для обращения в стокгольмский арбитраж по пересмотру газового контракта с РФ, заявил в пятницу глава ведомства Юрий Продан.
    В Межигорье вылавливают из воды выброшенные в реку документы
    СБУ: все документы ведомства уничтожены бывшим руководством
    17:47 03.04.2014
    28Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Начальник управления внутренней безопасности СБУ Кущаев сообщил, что все бывшее руководство СБУ, а также руководство спецподразделения "Альфа" и ряда других подразделений, "исчезло".
    Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
    ФМС: украинцам разрешат жить в Крыму, но с видом на жительство
    10:41 24.03.2014
    17Присоединение Крыма к РФ
    Граждане Украины, не пожелавшие стать россиянами, смогут жить в Крыму, но им потребуется оформить вид на жительство.
    Виктор Янукович
    Янукович сказал, что ничего не будет подписывать с бандитами
    16:23 22.02.2014
    31Переговоры власти и оппозиции по урегулированию кризиса
    По словам Януковича, неизвестные в пятницу избили экс-спикера Верховной Рады Владимира Рыбака. "Его избили вчера. Он ехал ко мне, по пути стреляли в машину", - сообщил Янукович.
    Украина и Россия
    Янукович: РФ и Украина подпишут документы по машиностроению и космосу
    14:04 17.12.2013
    15Встреча Януковича и Путина в Москве
    Документы между Россией и Украиной в области машиностроения и космической сферы, авиастроения и судостроения будут подписаны в этом году, надеется президент Виктор Янукович.
    Украина и Россия
    РФ и Украина планируют подписать солидный пакет документов 17 декабря
    11:22 16.12.2013
    9
    резиденты РФ и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович планируют подписать солидный пакет двусторонних документов по итогам шестого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии.
    Сергей Арбузов
    Киев подпишет в Москве документы по экономической безопасности
    09:13 16.12.2013
    6
    Документы, которые Украина собирается подписать 17 декабря в Москве, направлены на экономическую безопасность Киева, документы относительно возможности вступления Украины в ТС подписаны не будут, заверил Сергей Абрузов.
    Подписание документов
    Кабмин одобрил проект соглашения с РФ по мосту через Керченский пролив
    16:29 14.12.2013
    11
    Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Россией о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив, уполномочив подписать этот документ министра Владимира Козака.
    Здание Кабинета министров Украины
    Кабмин одобрил проект протокола заседания межгоскомиссии РФ и Украины
    12:09 12.12.2013
    8
    Кабинет министров Украины одобрил проект протокола шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, которая запланирована на 17 декабря в Москве.
    Президент Украины Виктор Янукович
    Ряд документов подписан в рамках визита Януковича в КНР
    14:26 05.12.2013
    8
    Три меморандума, договор и большой коммерческий контракт подписали украинская и китайская стороны по результатам бизнес-форума, который прошел в рамках государственного визита президента Украины Виктора Януковича в КНР.
    Премьер Николай Азаров. Архивное фото
    Украина и Китай подпишут около 20 документов, сообщил Азаров
    20:51 01.12.2013
    5
    Около 20 документов, в том числе договор о стратегическом партнерстве, будут подписаны в ходе предстоящего на следующей неделе визита президента Украины Виктора Януковича в Китай, сообщил премьер Николай Азаров.
    Тирасполь подготовил четыре проекта документов к киевским переговорам
    19:18 19.11.2013
    7
    Тирасполь подготовил четыре проекта документов к очередному раунду переговоров в формате "5+2", который состоится в Киеве 25-26 ноября, сообщила глава МИД Приднестровской Молдавской республики Нина Штански.
    Российский паспорт
    Алтайский "маугли", проживший в лесу 16 лет, получил первый документ
    10:01 13.11.2013
    6
    Найденный в Алтайском крае парень, 16 лет проживший в лесу, получил свой первый в жизни документ - свидетельство о рождении, сообщил РИА новости представитель пресс-службы администрации города-курорта Белокуриха.
    Мэрилин Монро
    Документы о пластических операциях Мэрилин Монро уйдут с молотка
    08:58 09.10.2013
    15
    "Слухи о пластических операциях продолжают изумлять СМИ и общественность". Преданные поклонники отказываются верить, что Монро делала подобные операции, подчеркивая, что ее "внешность абсолютно естественна".
    Аэропорт Борисполь
    Трех хасидов не пустили в Украину из-за отсутствия нужных документов
    11:12 04.09.2013
    15
    Сотрудники пограничной службы в киевском аэропорту "Борисполь" во вторник не пустили на Украину троих паломников-хасидов, которые хотели принять участие в праздновании иудейского Нового года в городе Умань.
    Ситуация в Сирии
    Правительство Франции передаст парламенту документы о химатаке в Сирии
    11:13 02.09.2013
    1Вооруженный конфликт в Сирии.
    Правительство Франции в понедельник передаст представителям парламента рассекреченные документы, которые якобы доказывают причастность сирийского правительства к химической атаке в окрестностях Дамаска.
    Журналист изучает фото Эдварда Сноудена
    Guardian не станет публиковать все документы, полученные от Сноудена
    20:25 26.08.2013
    6Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Главный редактор британской газеты Guardian Алан Расбриджер в понедельник в ходе онлайн-конференции с читателями заявил, что издание не станет публиковать все материалы, переданные экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом.
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