Заместитель главпродюсера "Вестей" телеканала "Россия-1" Андрей Мещеряков, документы на имя которого нашли на месте перестрелки в Славянске, находится в Москве и говорит, что их у него изымали украинские пограничники в марте.
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины занимается подготовкой документов для обращения в стокгольмский арбитраж по пересмотру газового контракта с РФ, заявил в пятницу глава ведомства Юрий Продан.
Документы, которые Украина собирается подписать 17 декабря в Москве, направлены на экономическую безопасность Киева, документы относительно возможности вступления Украины в ТС подписаны не будут, заверил Сергей Абрузов.
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Россией о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив, уполномочив подписать этот документ министра Владимира Козака.
Три меморандума, договор и большой коммерческий контракт подписали украинская и китайская стороны по результатам бизнес-форума, который прошел в рамках государственного визита президента Украины Виктора Януковича в КНР.
Около 20 документов, в том числе договор о стратегическом партнерстве, будут подписаны в ходе предстоящего на следующей неделе визита президента Украины Виктора Януковича в Китай, сообщил премьер Николай Азаров.
Тирасполь подготовил четыре проекта документов к очередному раунду переговоров в формате "5+2", который состоится в Киеве 25-26 ноября, сообщила глава МИД Приднестровской Молдавской республики Нина Штански.
Найденный в Алтайском крае парень, 16 лет проживший в лесу, получил свой первый в жизни документ - свидетельство о рождении, сообщил РИА новости представитель пресс-службы администрации города-курорта Белокуриха.
"Слухи о пластических операциях продолжают изумлять СМИ и общественность". Преданные поклонники отказываются верить, что Монро делала подобные операции, подчеркивая, что ее "внешность абсолютно естественна".
Сотрудники пограничной службы в киевском аэропорту "Борисполь" во вторник не пустили на Украину троих паломников-хасидов, которые хотели принять участие в праздновании иудейского Нового года в городе Умань.
Правительство Франции в понедельник передаст представителям парламента рассекреченные документы, которые якобы доказывают причастность сирийского правительства к химической атаке в окрестностях Дамаска.
Главный редактор британской газеты Guardian Алан Расбриджер в понедельник в ходе онлайн-конференции с читателями заявил, что издание не станет публиковать все материалы, переданные экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".