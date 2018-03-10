Латвия готовится к буре, самый сильный ветер ожидается в Риге в ночь на понедельник. По прогнозам синоптиков, в отдельных регионах Латвии, в том числе и в Риге, скорость ветра достигнет 28 метров в секунду.
Сгусток плазмы, выброшенный Солнцем в ночь на понедельник, достиг Земли и спровоцировал магнитную бурю умеренной силы. Магнитная буря вызвала яркие полярные сияния в небе над севером Канады и в Скандинавии.
Женщина потеряла управление автомобилем на заснеженной трассе и сбила 74-летнего пешехода в городе Поукипзи, штат Нью-Йорк, еще один водитель погиб, когда его автомобиль после заноса врезался в дерево в городе Оберн, штат Нью-Гэмпшир.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".