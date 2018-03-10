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    Бури

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Песчаная буря
    Число жертв песчаной бури в Тегеране возросло до пяти - ТВ
    23:05 02.06.2014
    161
    Не менее пяти человек погибли, еще 30 получили ранения в результате обрушившейся в понедельник на Тегеран рекордной по силе песчаной бури, передает телеканал CNN.
    Вспышка на Солнце
    Мощная вспышка произошла на Солнце, магнитная буря начнется в четверг
    10:48 08.01.2014
    15
    Рентгеновская вспышка высшего класса мощности X произошла на Солнце, примерно через два дня выброшенное при вспышке облако плазмы достигнет Земли и вызовет магнитную бурю.
    Антарктида
    Снежная буря закончилась возле Антарктики, где застряло во льдах судно
    08:38 27.12.2013
    13
    Снежная буря прекратилась в том районе Антарктики, где застряло во льдах судно "Академик Шокальский". По данным Росгидромета, техническое состояние судна в норме.
    Вид на набережную Даугавы в Риге. Архивное фото
    Латвия готовится к сильной буре
    14:00 01.12.2013
    10
    Латвия готовится к буре, самый сильный ветер ожидается в Риге в ночь на понедельник. По прогнозам синоптиков, в отдельных регионах Латвии, в том числе и в Риге, скорость ветра достигнет 28 метров в секунду.
    Тайфун Йоланда на Филиппинах
    Новая буря начала прохождение по территории Филиппин
    09:03 12.11.2013
    8Супертайфун "Йоланда"
    Тропическая депрессия "Зорайда" обрушилась утром во вторник на территорию Филиппин в районе города Давао на южном острове Минданао и движется на северо-запад со скоростью 30 километров в час.
    Вспышка на Солнце
    Сгусток плазмы выброшенной солнцем спровоцировал магнитную бурю
    14:21 02.10.2013
    5
    Сгусток плазмы, выброшенный Солнцем в ночь на понедельник, достиг Земли и спровоцировал магнитную бурю умеренной силы. Магнитная буря вызвала яркие полярные сияния в небе над севером Канады и в Скандинавии.
    Вспышка на Солнце
    Ученый: солнечная "гусеница" в среду вызовет магнитную бурю на Земле
    10:53 30.09.2013
    6
    Гигантский "жгут" плазмы, выброшенный Солнцем в ночь на понедельник, летит к Земле и в среду вечером может вызвать на нашей планете магнитную бурю умеренной силы.
    Сотрудники патрульно-постовой службы милиции на вокзале
    Бури нарушили движение поездов и привели к наводнениям в Польше
    10:13 30.07.2013
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    Поваленные деревья, оборванные провода и затопленные дома оставили за собой бури, пришедшие на западе и юго-западе Польши на смену 30-градусной жаре.
    Корональная дыра на Солнце
    Магнитная буря началась на Земле
    10:56 29.06.2013
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    Причиной геомагнитных возмущений может быть поток высокоскоростного солнечного ветра - заряженных частиц, источником которых является корональная дыра на Солнце.
    Планета Земля
    На Земле началась магнитная буря
    17:21 01.03.2013
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    Причиной магнитной бури стал поток высокоскоростного солнечного ветра, источником которого является крупная корональная дыра на Солнце.
    Два человека погибли из-за снежной бури в США
    18:58 09.02.2013
    4
    Женщина потеряла управление автомобилем на заснеженной трассе и сбила 74-летнего пешехода в городе Поукипзи, штат Нью-Йорк, еще один водитель погиб, когда его автомобиль после заноса врезался в дерево в городе Оберн, штат Нью-Гэмпшир.
    Пригород Нью-Йорка Ред Хук
    Нью-Йорк и Бостон готовятся к приходу небывалой снежной бури
    07:44 08.02.2013
    3
    Снежная буря "Немо" должна обрушиться в пятницу на рассвете сначала в виде дождя на фоне стремительного похолодания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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