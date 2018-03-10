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    Ассоциации (ключевое слово)_

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Саммит стран G7 - Херман Ван Ромпей
    Ромпей: ЕС подпишет соглашение об ассоциации с Украиной до 27 июня
    16:56 04.06.2014
    88Подписание экономической ассоциации Украина-ЕС
    Евросоюз подпишет оставшуюся экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной, самое позднее, 27 июня, в день саммита ЕС, заявил председатель Евросовета Херман ван Ромпей.
    Петр Порошенко
    Порошенко: подписание ассоциации с ЕС будет сразу после инаугурации
    21:33 28.05.2014
    61Выборы в Украине - 2014
    Набравший наибольшее количество голосов на выборах президента Украины Петр Порошенко заявляет, что подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС должно состояться сразу после инаугурации избранного главы государства.
    Петр Порошенко
    СМИ: Порошенко попросил ЕС отсрочить заключение ассоциации с Украиной
    19:32 28.05.2014
    32Выборы в Украине - 2014
    Избранный президент Петр Порошенко просит руководителей Евросоюза отсрочить подписание соглашения об ассоциации, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, знакомых с содержанием этих бесед.
    Президент России Владимир Путин
    Путин об ассоциации Украины и ЕС: кроме лозунгов, ничего нет
    13:53 23.05.2014
    46Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Евросоюз пока не заявляет ничего, кроме лозунгов, в рамках консультаций о возможном присоединении Украины к ассоциации с ЕС, считает президент РФ Владимир Путин.
    Штефан Фюле
    Украина и ЕС намерены реализовать "Европейскую повестку дня"
    22:48 16.05.2014
    15Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Украина и Европейский союз намерены претворить в жизнь "Европейскую повестку дня" для реализации соглашения об ассоциации, сказал комиссар ЕС по расширению Штефан Фюле.
    Герман Ван Ромпей
    Евросоюз пригласил Молдавию подписать соглашение об ассоциации 27 июня
    17:31 13.05.2014
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    Евросоюз пригласил Молдавию подписать соглашение об ассоциации 27 июня, заявил председатель Европейского совета Херман ван Ромпей во вторник на брифинге в Кишиневе.
    Грузия
    СМИ: Грузия подпишет соглашение об ассоциации с ЕС до июня
    23:39 10.04.2014
    7
    Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС может быть подписано до июня, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы МИД Грузии Майи Панджикидзе.
    Украина и ЕС подписали политчасть соглашения об ассоциации
    ЕП может ратифицировать политчасть cоглашения с Киевом на этой неделе
    15:05 02.04.2014
    10Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Политическая часть соглашения об ассоциации с Евроcоюзом может вступить силу после ратификации заключительного акта Европарламентом, что может произойти уже на текущей неделе, заявил Хосе Роман Леон Лора.
    Владимир Чижов
    Политчасть соглашения Украины с ЕС не несет практических последствий
    16:51 21.03.2014
    19Политический кризис в Украине
    Подписание политической части соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной не несет за собой практических последствий и противоречит позиции, которую ЕС занимал ранее, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
    Украина и ЕС подписали поличасть ассоциации. Арсений Яценюк и Херман Ван Ромпей
    Подписание политчасти ассоциации между Украиной и ЕС 
    16:44 21.03.2014
    109Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Украина и Евросоюз подписали в пятницу в Брюсселе политические главы соглашения об ассоциации с ЕС.
    Флаг Евросоюза
    Киев подпишет экономический раздел ассоциации с ЕС в течение полугода
    12:36 21.03.2014
    4Политический кризис в Украине
    Украина намерена подписать экономический раздел соглашения об ассоциации с Евросоюзом в течение полугода, заявил в пятницу министр экономического развития и торговли страны Павел Шеремета.
    Украина и ЕС подписали поличасть соглашения об ассоциации.
    Украина и ЕС подписали политическую часть соглашения об ассоциации
    12:14 21.03.2014
    5Политический кризис в Украине
    Украина и Евросоюз подписали в пятницу в Брюсселе политические главы соглашения об ассоциации, сообщил РИА Новости заместитель пресс-секретаря главы Евросовета Хермана Вам Ромпея Пребен Ааманн.
    Премьер Украины Арсений Яценюк
    Киев подпишет экономическую часть ассоциации с ЕС после выборов
    22:00 20.03.2014
    17
    Украина намерена подписать экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС после президентских выборов, которые намечены на 25 мая, заявил премьер Арсений Яценюк в четверг в Брюсселе.
    Митинг. Флаг Евросоюза
    ЕС объяснил, с чем связано раздельное подписание ассоциации с Киевом
    15:36 07.03.2014
    26Экономика Украины
    Разделение подписания соглашения об ассоциации ЕС и Украины на политическую и экономическую части вызвано экстраординарной ситуацией, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Алехандро Ульсуррун де Асанса и Муньос.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: Киев готов подписать политическую часть соглашения с ЕС
    12:32 07.03.2014
    4Политический кризис в Украине
    Арсений Яценюк, назначенный Верховной Радой премьер-министром Украины, утверждает, что Киев и ЕС решили в ближайшее время готовы подписать политическую часть соглашения об ассоциации.
    Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей
    ЕС намерен подписать ассоциацию с Грузией и Молдовой до осени
    20:06 06.03.2014
    4
    "По Молдове и Грузии мы подтверждаем нашу цель подписать соглашение об ассоциации не позднее конца августа", - сказал ван Ромпей.
    Флаг Евросоюза
    МИД Греции: Украина попросила ЕС возобновить переговоры об ассоциации
    18:19 04.03.2014
    8Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Украина передала Европейскому Союзу официальную просьбу возобновить переговоры по соглашению об ассоциации, сообщил вице-премьер, глава МИД Греции Эвангелос Венизелос.
    Владимир Чижов
    Чижов сказал, когда ЕС вернется к ассоциации с Киевом
    16:28 04.03.2014
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    Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов считает логичным, если ЕС вернется к вопросу о подписании соглашения об ассоциации с Украиной только после того, как в Киеве будет сформирован легитимный кабинет министров.
    Спикер Верховной Рады Александр Турчинов (справа)
    Турчинов: Украина и ЕС должны быстрее вернуться к вопросу ассоциации
    19:42 24.02.2014
    16Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Курс на евроинтеграцию является залогом стабильного развития Украины, заявил в понедельник председатель Верховной Рады Александр Турчинов по итогам встречи с главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон.
    Флаг Евросоюза
    ЕС обсудит соглашение об ассоциации с Киевом после выборов президента
    14:09 24.02.2014
    17Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    ЕС будет вести переговоры о подписании соглашения об ассоциации только с новым правительством Украины, которое будет сформировано после президентских выборов, заявил представитель ЕК Оливье Байи.
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