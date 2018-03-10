Набравший наибольшее количество голосов на выборах президента Украины Петр Порошенко заявляет, что подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС должно состояться сразу после инаугурации избранного главы государства.
Избранный президент Петр Порошенко просит руководителей Евросоюза отсрочить подписание соглашения об ассоциации, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, знакомых с содержанием этих бесед.
Политическая часть соглашения об ассоциации с Евроcоюзом может вступить силу после ратификации заключительного акта Европарламентом, что может произойти уже на текущей неделе, заявил Хосе Роман Леон Лора.
Подписание политической части соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной не несет за собой практических последствий и противоречит позиции, которую ЕС занимал ранее, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Разделение подписания соглашения об ассоциации ЕС и Украины на политическую и экономическую части вызвано экстраординарной ситуацией, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Алехандро Ульсуррун де Асанса и Муньос.
Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов считает логичным, если ЕС вернется к вопросу о подписании соглашения об ассоциации с Украиной только после того, как в Киеве будет сформирован легитимный кабинет министров.
Курс на евроинтеграцию является залогом стабильного развития Украины, заявил в понедельник председатель Верховной Рады Александр Турчинов по итогам встречи с главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".