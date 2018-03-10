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Акции "Газпрома" во вторник ускорили рост после сообщения главы компании Алексей Миллера о том, что "Газпром" будет добиваться полного погашения долга за газ со стороны украинских контрагентов и с апреля отменяет льготы на поставку газа Украине, свидетельствуют данные Московской биржи.