Предприятия Донецкой области, принадлежащие бизнесмену Ринату Ахметову, в полдень в среду провели очередную акцию протеста против продолжающихся в регионе беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.
Окружной административный суд Львова запретил националистической организации провести в День Победы свою акцию, мероприятия ветеранов разрешены, сообщает в пятницу пресс-служба Львовского городского совета.
Горсовет Львова обратился с иском в окружной административный суд о запрете массовых мероприятий в День Победы, сообщают "Львовские новости" со ссылкой на управляющую делами исполкома мэрии Марту Литвинюк.
Российский рынок акций ускорил рост после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что вооруженные силы РФ в Украине будут использованы только в самом крайнем случае, свидетельствуют данные Московской биржи.
Акции "Газпрома" во вторник ускорили рост после сообщения главы компании Алексей Миллера о том, что "Газпром" будет добиваться полного погашения долга за газ со стороны украинских контрагентов и с апреля отменяет льготы на поставку газа Украине, свидетельствуют данные Московской биржи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.