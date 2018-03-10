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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Акция профсоюзов и трудовых коллективов Донбасс без оружия
    Предприятия Ахметова провели вторую акцию протеста против "ДНР"
    13:48 21.05.2014
    18Спецоперация на востоке Украины
    Предприятия Донецкой области, принадлежащие бизнесмену Ринату Ахметову, в полдень в среду провели очередную акцию протеста против продолжающихся в регионе беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.
    Бывшие воины ОУН-УПА во Львове
    Львовский суд отказал националистам в проведении акции в День Победы
    11:05 09.05.2014
    22День Победы в Украине
    Окружной административный суд Львова запретил националистической организации провести в День Победы свою акцию, мероприятия ветеранов разрешены, сообщает в пятницу пресс-служба Львовского городского совета.
    Молоточек судьи
    СМИ: суд Николаева запретил "Русскому блоку" проводить акции 8-25 мая
    22:32 08.05.2014
    9Спецоперация на востоке Украины
    Суд Николаева запретил партии "Русский блок" совместно с ПСПУ и общественным движением "Защитник" проводить в городе массовые акции с 8 по 25 мая, сообщает в четверг агентство УНИАН.
    Молоточек судьи
    Власти Львова хотят через суд запретить в День Победы массовые акции
    15:49 08.05.2014
    30День Победы в Украине
    Горсовет Львова обратился с иском в окружной административный суд о запрете массовых мероприятий в День Победы, сообщают "Львовские новости" со ссылкой на управляющую делами исполкома мэрии Марту Литвинюк.
    Арсен Аваков
    Аваков: ситуацию на востоке Украины можно разрешить за 48 часов
    10:37 09.04.2014
    32Протесты и беспорядки в регионах Украины
    Ситуация на востоке Украины будет урегулирована в течение 48 часов путем переговоров, либо силовым методом, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков журналистам перед заседанием Кабмина в среду.
    Участники митинга в Донецке
    Милиция установила личности участников массовых акций в Донецке
    16:06 07.04.2014
    16Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    "Действиям всех без исключений участников событий будет дана принципиальная правовая оценка", - сказал прокурор Донецкой области Николай Франтовский.
    Торговая система. Архивное фото
    Рынок акций РФ вырос в ожидании реакции ЕС на итоги референдума в АРК
    08:22 17.03.2014
    6Референдум в Крыму
    Российский рынок акций начал торги понедельника в положительной области в ожидании реакции западных стран на итоги референдума по статусу Крыма.
    Работа фондовой биржи
    Рынок акций РФ обновил минимумы в ожидании референдума в Крыму
    17:21 14.03.2014
    9Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Наиболее существенные распродажи прошли в пятницу в акциях энергетических и металлургических компаний, которые потеряли в цене от 3 до 7%.
    Ситуация в Украине
    Горсовет Донецка просит суд запретить массовые акции 15-16 марта
    14:52 14.03.2014
    9Протесты и беспорядки в регионах Украины
    Донецкий горсовет обратился в суд с иском о приостановлении права на проведение митингов 15-16 марта, говорится распространенном в заявлении мэра Донецка Александра Лукьянченко.
    Здание головного офиса ОАО Мечел в Москве
    Падение акций "Мечела" достигло на торгах в пятницу 16%
    09:12 14.03.2014
    18
    Акции "Мечела" на торгах в пятницу падают более чем на 16% на фоне общего снижения рынка из-за опасений относительно возможного введения санкций против России, свидетельствуют данные Московской биржи.
    Российская фондовая биржа ММВБ-РТС
    Рынок акций РФ открылся снижением на сохранении напряжения в Украине
    08:40 14.03.2014
    9
    Индекс РТС к 08.01 по киевскому времени упал на 2,70% - до 1048,75 пункта, индекс ММВБ упал на 2,37% - до 1218,97 пункта, свидетельствуют данные Московской Биржи.
    Боинг-767 авиакомпании Аэрофлот
    Акции "Аэрофлота" падают на 9,8% на сообщениях о полетах над Украиной
    14:55 13.03.2014
    17
    Акции "Аэрофлота" на торгах в четверг падают в цене на 9,8% на фоне сообщений о том, что авиакомпании РФ меняют маршруты ряда рейсов, проходящих через Украину, свидетельствуют данные Московской биржи.
    Акции в поддержку Украины
    Митинги в поддержку народа Украины продолжатся в России в среду
    14:27 11.03.2014
    9
    Митинги в поддержку жителей Крыма и всего русскоязычного населения Украины продолжатся в российских регионах 12 марта: наиболее массовые акции ожидаются в Кемерово, Махачкале и Улан-Уде.
    Российская фондовая биржа ММВБ-РТС
    Падение рынка акций РФ ускорилось на фоне новостей из Украины
    13:07 11.03.2014
    11Обострение ситуации в Крыму
    Российский рынок акций ускорил темпы падения на фоне новостей из Украины, свидетельствуют данные Московской биржи.
    Работа независимой инвестиционной группы
    Рынок акций РФ умеренно снижается перед выступлением Януковича
    10:37 11.03.2014
    10
    Российский рынок акций на торгах во вторник демонстрирует умеренное снижение основных индексов в ожидании выступления Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, свидетельствуют данные Московской биржи.
    Работа независимой инвестиционной группы
    Рынок акций РФ закрылся неоднозначно из-за ситуации в Украине
    17:00 07.03.2014
    8
    Российский рынок акций в пятницу закрылся неоднозначно на фоне подъема цен на нефть и некоторого затишья на Украине в ожидании референдума по статусу Крыма 16 марта.
    Президент России Владимир Путин
    Рынок акций РФ ускорил рост на заявлениях Путина
    13:41 04.03.2014
    9
    Российский рынок акций ускорил рост после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что вооруженные силы РФ в Украине будут использованы только в самом крайнем случае, свидетельствуют данные Московской биржи.
    Алексей Миллер
    Акции "Газпрома" выросли на данных об отмене льгот на газ Киеву
    13:02 04.03.2014
    12
    Акции "Газпрома" во вторник ускорили рост после сообщения главы компании Алексей Миллера о том, что "Газпром" будет добиваться полного погашения долга за газ со стороны украинских контрагентов и с апреля отменяет льготы на поставку газа Украине, свидетельствуют данные Московской биржи.
    Сбербанк России
    Акции Сбербанка РФ падают на фоне обострения ситуации в Украине
    09:45 03.03.2014
    9Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Акции крупнейших российских банков - Сбербанка и ВТБ - падают на торгах в понедельник на 8,2% и 11,2% соответственно на фоне обострения ситуации в Украине, свидетельствуют данные Московской биржи.
    ОАО Газпром
    Акции "Газпрома" падают более чем на 11% из-за ситуации в Украине
    08:57 03.03.2014
    10Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Акции "Газпрома" в ходе торгов в понедельник падают более чем на 11% на фоне обострения ситуации в Украине, свидетельствуют данные Московской биржи.
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