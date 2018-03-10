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    Шарль де Голль (авианосец)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Визит Олланда на авианосец "Шарль де Голль" у берегов Сирии 
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    198Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Французский авианосец "Шарль де Голль", который в составе дислоцированной в Восточном Средиземноморье военно-морской авиагруппы участвует в операциях против террористической группировки "Исламское государство" в ближайшие дни займет позицию в Персидском заливе.
    Авианосец ВМС Франции Шарль де Голль. Архивное фото
    Авианосец "Шарль де Голль" нанес первые удары по позициям ИГ
    14:56 23.11.2015
    687Франция: террор нарастает
    На корабле находятся 18 истребителей Rafale, восемь сверхзвуковых палубных штурмовиков Dassault Super-Etendard, а также два палубных самолета дальнего радиолокационного обнаружения Hawkeye. Команда авианосца состоит из 1,9 тысячи моряков, летчиков и механиков.
    Авианосец ВМС Франции Шарль де Голль. Архивное фото
    "Шарль де Голль" способен нанести ИГ максимальный урон - Олланд
    11:26 23.11.2015
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