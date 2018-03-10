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    "Волынь" (фильм)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ян Пекло
    Фильм "Волынь" не несет никакой угрозы, фильм как фильм - посол Польши
    12:04 13.12.2016
    358Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Посол Польши в Киеве Ян Пекло отметил, что фильм Войцеха Смажовского не является документальной картиной, и в Украине также были фильмы о том же периоде и об УПА.
    Гжегож Мотыка
    Гжегож Мотыка о фильме "Волынь" Смажовского, отрядах УПА и Вятровиче
    09:32 20.10.2016
    3157Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Если бы не Волынь, комбатанты УПА и АК пили бы вместе пиво, считает историк Гжегож Мотыка. На фоне выхода в свет ставшего скандальным еще до проката фильма "Волынь" Мотыка высказал собственные мысли об исторических украино-польских отношениях.
    Андрей Парубий просит польских руководителей не комментировать скандальный фильм Волынь
    Парубий попросил поляков не комментировать скандальный фильм "Волынь" 
    14:11 18.10.2016
    1529Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Спикер парламента Андрей Парубий в ходе брифинга у стен Верховной Рады попросил руководителей Польши не давать комментариев по поводу фильма польского режиссера Войцеха Смажовского "Волынь".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    21:21 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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