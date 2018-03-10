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Запрету российских соцсетей уже неделя, но споры вокруг этой темы не утихают. Президент говорит, что его народ "без соцсетей ФСБ проживет". Тем временем сами политики и дети руководителей Украины продолжают посещать российские соцсети, несмотря на запрет.