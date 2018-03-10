наверх
10.03.201820:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ВКонтакте

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Социальная сеть Вконтакте
    Власти Китая разблокировали "ВКонтакте"
    15:29 14.02.2018
    291
    Российская социальная сеть стала полностью доступна в Китае, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов, говорится в опубликованном в среду сообщении соцсети.
    Социальная сеть Вконтакте
    "Азов" продолжает вести страницу в запрещенной соцсети
    12:25 30.05.2017
    438Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    С утра вторника на странице полка "Азов" в запрещенной сети "ВКонтакте" появились четыре сообщения, в которых, в частности, речь идет ситуации в Донбассе и акции во Львове.
    Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
    Указ Порошенко – не указ. Для кого открыты запрещенные соцсети
    12:15 24.05.2017
    5484Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Запрету российских соцсетей уже неделя, но споры вокруг этой темы не утихают. Президент говорит, что его народ "без соцсетей ФСБ проживет". Тем временем сами политики и дети руководителей Украины продолжают посещать российские соцсети, несмотря на запрет.
    Потасовка на столичных Осокорках
    "Свободу" подозревают в организации протестной акции на киевских Осокорках
    17:44 18.11.2014
    147
    В понедельник около двухсот жителей столичного района Осокорки попытались снести забор стройки торгово-развлекательного центра.
    Протесты в поддержку референдума в Украине
    Харьковские "новороссы" и "Оплот": партизанщина, провокации и подполье
    15:00 03.11.2014
    3908Украина. Политический кризис
    Харьков – поразительный город. Отсюда родом и "Оплот", многие члены которого сейчас воюют на стороне ополчения в Донбассе, и "Патриот Украины", который в мае стал костяком добровольческого батальона "Азов".
    Павел Дуров
    Один из создателей "ВКонтакте" Дуров отмечает 30-летие
    00:39 10.10.2014
    423
    Российский программист, один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Социальная сеть Вконтакте
    Власти Китая разблокировали "ВКонтакте"
    15:29 14.02.2018
    291
    Российская социальная сеть стала полностью доступна в Китае, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов, говорится в опубликованном в среду сообщении соцсети.
    Все теги

    Персоны