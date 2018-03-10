Запрету российских соцсетей уже неделя, но споры вокруг этой темы не утихают. Президент говорит, что его народ "без соцсетей ФСБ проживет". Тем временем сами политики и дети руководителей Украины продолжают посещать российские соцсети, несмотря на запрет.
Харьков – поразительный город. Отсюда родом и "Оплот", многие члены которого сейчас воюют на стороне ополчения в Донбассе, и "Патриот Украины", который в мае стал костяком добровольческого батальона "Азов".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.