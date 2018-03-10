наверх
10.03.201820:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Гетман Сагайдачный (фрегат)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Гетман Сагайдачный в Одессе
    Известные всем военные тайны фрегата "Гетман Сагайдачный"
    09:41 25.01.2018
    4207
    "Военно-морской символ независимой Украины" два десятилетия очень активно эксплуатировался в походах и нерегулярно проходил плановые ремонты. Когда удачно, когда нет.
    Возвращение Гетмана Сагайдачного и Балты в Одессу
    Возвращение "Гетмана Сагайдачного" и "Балты" в Одессу 
    05:29 13.03.2016
    1070
    Корабли ВМС Украины вернулись в Одессу после совместных тренировок с турецким кораблем у берегов Турции, они доставили в Украину мобильные военные госпитали и снаряжение, сообщает в субботу Минобороны.
    Флагман ВМС Украины, фрегат Гетман Сагайдачный (U130) в Одессе. Архивное фото
    Корабли ВМС Украины вернулись в Одессу после учений у берегов Турции
    01:51 13.03.2016
    1233
    Фрегат "Гетман Сагайдачный" и судно размагничивания "Балта" доставили в Украину переданные турецкой стороной комплекты мобильных военных госпиталей, снаряжения и обмундирования.
    Порошенко на фрегате Гетман Сагайдачный в Турции. Видео
    Порошенко на фрегате "Гетман Сагайдачный" в Турции 
    00:31 11.03.2016
    730
    Президент посетил украинский фрегат, который принимает участие в совместных с ВМС Турции учениях в Мраморном море. Его ознакомили с переданными турецкой стороной обмундированием и мобильным военным госпиталем.
    Флагман ВМС Украины, фрегат Гетман Сагайдачный. Архивное фото
    В Мраморном море прошли совместные учения ВМС Украины и Турции
    04:33 08.03.2016
    922
    По заявлению пресс-центра ВМС ВСУ, с весны 2014 года украинские ВМС впервые демонстрируют государственный флаг Украины на морских просторах за пределами Черного моря.
    Яценюк на учениях Sea Breeze
    Яценюк поручил разработать план модернизации фрегата "Гетман Сагайдачный"
    14:05 02.09.2015
    415
    По словам премьер-министра, модернизация флагмана ВМС Украины - первоочередная задача. Яценюк рассчитывает на завершение реконструкции в 2018 году.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги

    Персоны