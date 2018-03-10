Корабли ВМС Украины вернулись в Одессу после совместных тренировок с турецким кораблем у берегов Турции, они доставили в Украину мобильные военные госпитали и снаряжение, сообщает в субботу Минобороны.
Президент посетил украинский фрегат, который принимает участие в совместных с ВМС Турции учениях в Мраморном море. Его ознакомили с переданными турецкой стороной обмундированием и мобильным военным госпиталем.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.