Как сообщили источники в техкомиссии, экипаж посадил воздушное судно в штатном режиме, машина приземлилась с несколько завышенной скоростью 250 километров в час при норме 225-245 километров в час и с перелетом в несколько сотен метров.
Один из пострадавших при жесткой посадке самолета Ту-204 в московском аэропорту "Внуково", перенесший накануне операцию на позвоночнике, переведен на самостоятельное дыхание, но его состояние пока остается тяжелым.
Женщина 26 лет, ее состояние тяжелое, и мужчина 32 лет, его состояние крайне тяжелое - доставлены в Первую градскую больницу. Мужчина 26 лет доставлен в НИИ "Скорой помощи им.Склифосовского" в тяжелом состоянии. Женщина 25 лет - в тяжелом состоянии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".