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    Ту-204

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Трое пострадавших в ЧП с Ту-204 находятся в состоянии средней тяжести
    09:09 09.01.2013
    6
    "Трое пострадавших находятся в лечебных учреждениях, их состояние оценивается как средней тяжести", - сказал начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Владимир Степанов.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Причиной катастрофы Ту-204 в аэропорту Внуково мог стать отказ реверса
    08:41 09.01.2013
    18Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    Как сообщили источники в техкомиссии, экипаж посадил воздушное судно в штатном режиме, машина приземлилась с несколько завышенной скоростью 250 километров в час при норме 225-245 километров в час и с перелетом в несколько сотен метров.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Red Wings компенсирует пассажирам задержку рейса из-за крушения Ту-204
    15:20 02.01.2013
    8Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    По сообщению компании, для получения компенсации пассажиру, рейс которого был задержан 29 декабря 2012 года, необходимо позвонить в call-центр компании с 10 по 31 января 2013 года.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Пострадавший при крушении Ту-204 перешел на самостоятельное дыхание
    10:14 31.12.2012
    6Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    Один из пострадавших при жесткой посадке самолета Ту-204 в московском аэропорту "Внуково", перенесший накануне операцию на позвоночнике, переведен на самостоятельное дыхание, но его состояние пока остается тяжелым.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    МЧС очистило территорию аэропорта "Внуково" от обломков Ту-204
    23:14 29.12.2012
    28
    Для расследования причин аварии создана комиссия с участием Росавиации и Ространснадзора. Предварительная причина ЧП - ошибка пилотов, возбуждено уголовное дело.
    Крушение самолета ТУ-204 в аэропорту Внуково
    Движение по Киевскому шоссе восстановлено, "Внуково" работает штатно
    21:39 29.12.2012
    10Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    Работы на месте катастрофы продолжаются. "В них задействованы 468 человек и 118 единиц техники. Среди них - 295 человек и 78 единиц техники от МЧС РФ", - сообщили в МЧС.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Экипаж разбившегося во "Внуково" Ту-204 был очень опытным - Росавиация
    20:39 29.12.2012
    108Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    Командир воздушного судна имел налет в 15 тысяч часов, первый пилот - 10 тысяч летных часов, бортинженер - также 10 тысяч часов.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Разбившийся Ту-204 прошел техобслуживание две недели назад
    20:20 29.12.2012
    44Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    "Последнее техническое обслуживание было проведено 14 декабря 2012 года на предприятии ВАРЗ - 400 (Форма В)", - говорится в сообщении авиакомпании Red Wings.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Разбившийся во "Внуково" Ту-204 эксплуатировался четыре года
    19:58 29.12.2012
    7Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    Средний налет самолета в месяц - 174 часа, средняя продолжительность рейса - 3,7 часа.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Следователи обнаружили оба бортовых самописца Ту-204
    19:44 29.12.2012
    14Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    "Найдены два бортовых самописца, которые в настоящее время осматриваются следователями, а затем будут переданы для расшифровки специалистам", - сказал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
    В международном аэропорту
    Около 20 рейсов задерживается на вылет из аэропорта "Внуково"
    19:32 29.12.2012
    7Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    Ожидаемое время вылета рейсов перенесено либо на более поздний вечер субботы, либо на утро воскресенья.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Самописцы Ту-204 пока не найдены
    19:05 29.12.2012
    6Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    "В настоящее время принимаются все меры для обнаружения бортовых самописцев", - сказал собеседник агентства.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Состояние раненных во время ЧП с Ту-204 - тяжелое и крайне тяжелое
    18:52 29.12.2012
    16Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    Женщина 26 лет, ее состояние тяжелое, и мужчина 32 лет, его состояние крайне тяжелое - доставлены в Первую градскую больницу. Мужчина 26 лет доставлен в НИИ "Скорой помощи им.Склифосовского" в тяжелом состоянии. Женщина 25 лет - в тяжелом состоянии.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Разбившийся во "Внуково" Ту-204 и его екипаж застрахованы на $28 млн
    18:31 29.12.2012
    4Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    Члены экипажа самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings, разбившегося во "Внуково" в субботу, застрахованы от несчастного случая на 10 тысяч долларов каждый, судно - на 28 миллионов долларов.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Ростуризм рекомендует уточнять у туроператоров аэропорт и время вылета
    17:57 29.12.2012
    13Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    Аэропорт после происшествия был закрыт. Семь бортов были перенаправлены на посадку в аэропорт "Домодедово".
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Огромные пробки образовались возле аэропорта "Внуково"
    17:47 29.12.2012
    9Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    Длина пробки возле аэропорта составляет более 6 километров в обе стороны. При этом пользователи мобильных приложений "Яндекса" выставляют отметки о том, что в этом месте произошло крушение самолета.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Четыре человека погибли и четверо ранены при ЧП с Ту-204
    17:27 29.12.2012
    4Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    "По уточненным данным, погибли четыре человека, еще четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.
    Аэропорт
    Аэропорт "Внуково" возобновил работу
    17:17 29.12.2012
    4Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    "В 18.35 (16.35 по Киеву) аэропорт возобновил работу", - сказал собеседник агентства.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Число жертв ЧП во "Внуково" выросло до трех - источник
    17:10 29.12.2012
    3Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    "Женщина 27 лет скончалась в 17-й городской больнице, до этого умерли два пилота", - сказал он. Ранее МЧС сообщало еще о шести пострадавших.
    Самолет Ту-204 выехал за пределы ВПП во Внуково и загорелся
    Одна из ВПП повреждена во "Внуково" - источник
    17:07 29.12.2012
    10Инцидент с самолетом Ту-204 во Внуково
    Аварийный самолет Ту-204 во "Внуково" повредил курсо-глиссадную систему, обеспечивающую точность захода на посадку на одну из двух взлетных полос, сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.
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