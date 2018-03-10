По информации СМИ, Opel Omega врезался в заднее левое колесо патрульного Toyota Prius, после чего загорелся, а машину патрульных отбросило на 90 метров. В результате инцидента пострадали водитель и пассажир Opel.
В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Сотрудники ГАИ также были травмированы. По предварительному диагнозу, у обоих закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".