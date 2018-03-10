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    Toyota Prius

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    ДТП на Броварском проспекте в Киеве
    Таксист на Opel Omega в Киеве врезался в машину патрульных: двое пострадавших
    10:39 20.07.2015
    410Патрульная полиция в Украине.
    По информации СМИ, Opel Omega врезался в заднее левое колесо патрульного Toyota Prius, после чего загорелся, а машину патрульных отбросило на 90 метров. В результате инцидента пострадали водитель и пассажир Opel.
    В столице маршрутка врезалась в автомобиль ГАИ. Видео
    В столице маршрутка врезалась в автомобиль ГАИ 
    12:47 06.10.2014
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    В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Сотрудники ГАИ также были травмированы. По предварительному диагнозу, у обоих закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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