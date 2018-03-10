В состав вооружения боевой машины включена новейшая тактическая ракета Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели - от десантного катера до авианосца, а также наземные объекты: склады укрепления и военную технику.
Российский истребитель пятого поколения Т-50 (проект ПАК ФА), выполнявший испытательный полет в Подмосковье, во вторник воспламенился при посадке, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".