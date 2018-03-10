Страны сошлись во мнении, что причинами стали несколько факторов - действия экипажа лайнера, отсутствие у него достоверных данных о рельефе местности, невнимательность и перегруженность индонезийских диспетчеров.
Одним из факторов, которые привели к катастрофе российского авиалайнера Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) на Западной Яве в мае текущего года, стало отсутствие в индонезийском аэропорту нужного типа радара.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".