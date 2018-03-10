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    Sukhoi Superjet

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Superjet -100
    "Аэрофлот" отменил ряд рейсов из-за проблем с шестью SSJ100
    23:59 23.12.2016
    365
    По информации источника в авиаотрасли, в стабилизаторе самолетов SSJ100 обнаружено повреждение, поэтому Росавиация приостановила эксплуатацию шести SSJ100 у "Аэрофлота" и одного у "ИрАэро".
    Центр подготовки персонала самолёта Sukhoi Superjet 100
    Авария SSJ-100 не повлияла на работу исландского аэропорта
    17:09 21.07.2013
    136
    Инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100, который приземлился без выпущенных шасси в международном аэропорту Кефлавик в Исландии, не повлиял на работу воздушной гавани.
    Центр подготовки персонала самолёта Sukhoi Superjet 100
    Самолет SSJ-100 потерпел аварию при посадке в Исландии
    16:34 21.07.2013
    41
    Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел аварию в воскресенье в международном аэропорту Кефлавик в Исландии, погибших нет.
    Центр подготовки персонала самолёта Sukhoi Superjet 100
    Производитель SSJ-100 принял меры после выявления ряда недостатков
    14:51 07.02.2013
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    Ряд конструктивных недостатков было выявлено за время коммерческой эксплуатации Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), и производитель самолета - ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" - принял меры.
    Поисковая операция на месте крушения лайнера Sukhoi SuperJet-100
    Россия и Индонезия сошлись в выводах о причинах катастрофы SSJ
    17:43 18.12.2012
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    Страны сошлись во мнении, что причинами стали несколько факторов - действия экипажа лайнера, отсутствие у него достоверных данных о рельефе местности, невнимательность и перегруженность индонезийских диспетчеров.
    Место катастрофы российского самолета Sukhoi SuperJet-100
    Отсутствие нужного радара способствовало катастрофе SSJ - РФ
    12:57 18.12.2012
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    Одним из факторов, которые привели к катастрофе российского авиалайнера Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) на Западной Яве в мае текущего года, стало отсутствие в индонезийском аэропорту нужного типа радара.
    Место катастрофы российского самолета Sukhoi SuperJet-100
    Причиной крушения SSJ-100 в Индонезии назвали человеческий фактор
    10:06 18.12.2012
    10
    Человеческий фактор и отсутствие детальных карт стали причиной крушения российского авиалайнера Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) на Западной Яве 7,5 месяца назад.
    Место катастрофы российского самолета Sukhoi SuperJet-100
    Власти Индонезии считают причиной крушения SSJ-100 человеческий фактор
    08:06 18.12.2012
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    Власти Индонезии считают, что причиной крушения лайнера Superjet-100, разбившегося в стране в мае этого года, был человеческий фактор.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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