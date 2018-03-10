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    Союз-2

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Ракета Союз-2.1б вывела спутник Глонасс-М на расчетную орбиту. Видео
    Ракета "Союз-2.1б" вывела спутник "Глонасс-М" на расчетную орбиту 
    05:26 30.05.2016
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    Запущенный в воскресенье на ракете-носителе "Союз-2.1б" навигационный спутник "Глонасс-М" успешно выведен на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
    Установка ракеты Союз для первого запуска с космодрома Восточный. Видео
    Установка ракеты "Союз" для первого запуска с космодрома Восточный 
    03:24 24.04.2016
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    Ракета-носитель"Союз-2.1а" со спутниками "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218 для первого запуска с космодрома Восточный установлена в стартовую систему, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
    Старт ракеты-носителя Союз. Архивное фото
    Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" стартовала с Плесецка
    02:59 07.02.2016
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    Общее руководство пуском осуществлял главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. По данным Минобороны, все предстартовые операции и сам старт "Союза-2.1б" прошли штатно.
    Старт ракеты Союз-2.1б со спутником Минобороны России
    Старт ракеты "Союз" со спутником Минобороны России на борту 
    17:32 17.11.2015
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    На целевую орбиту выведен новейший космический аппарат, созданный для Минобороны России. Спутник уже вышел на связь и нормально функционирует.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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