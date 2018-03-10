наверх
10.03.201818:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Морской старт (космодром)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Испытания стартового комплекса Зенит
    Запуск спутника связи EchoStar на ракете "Зенит" состоится в 2015 году
    13:01 18.03.2013
    23
    Компания Sea Launch ("Морской старт") и американский спутниковый оператор EchoStar достигли предварительной договоренности о запуске спутника связи в 2015 году с помощью ракеты-носителя "Зенит-3SL" с плавучей платформы "Одиссей".
    Испытания стартового комплекса Зенит
    Следующий пуск с "Морского старта" намечен на конец года
    10:42 12.03.2013
    7
    Пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL" со спутником Intelsat-27 в рамках "Морского старта" завершился неудачей 1 февраля - ракета и спутник упали в Тихий океан.
    Запуск ракеты-носителя Зенит
    Роскосмосу дали две недели на расследование причин ЧП с "Зенит-3SL"
    15:37 02.02.2013
    3
    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил руководителю Роскосмоса Владимиру Поповкину до 15 февраля доложить о результатах расследования причин аварии при пуске с "Морского старта".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги