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    Шэньчжоу-11 (космический корабль)

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-11. Видео
    Китай запустил космический корабль "Шэньчжоу-11" с двумя членами экипажа 
    05:27 17.10.2016
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    Запуск был совершен в 7.30 (2.30 по Киеву) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F"). Запуск был признан успешным.
    Китайская ракета Великий поход 2С
    Китай запустил космический корабль "Шэньчжоу-11"
    02:59 17.10.2016
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    Запуск был совершен в 7.30 (2.30 по Киеву) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F"). На борту "Шэньчжоу-11" экипаж из командира Цзин Хайпэна и его напарника Чэнь Дуна.
    Китайская ракета Великий поход 2С
    Экипаж корабля КНР "Шэньчжоу-11" будет работать на орбите 6 дней в неделю
    05:54 16.10.2016
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    По словам представителя программы пилотируемых космических полетов КНР У Пин, в состав экипажа вошел Цзин Хэйпин и Чэнь Дун. Во время миссии астронавты будут придерживаться шестидневной рабочей недели, работая по восемь часов в день.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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