Запуск был совершен в 7.30 (2.30 по Киеву) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F"). На борту "Шэньчжоу-11" экипаж из командира Цзин Хайпэна и его напарника Чэнь Дуна.
По словам представителя программы пилотируемых космических полетов КНР У Пин, в состав экипажа вошел Цзин Хэйпин и Чэнь Дун. Во время миссии астронавты будут придерживаться шестидневной рабочей недели, работая по восемь часов в день.
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