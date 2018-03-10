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    РСЗО "Верба"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Турчинов: Украина запустит серийное производство реактивных систем залпового огня
    14:20 24.11.2017
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    По словам секретаря СНБО, нехватка систем возникла после потерь боеприпасов во время ЧП на артиллерийских складах.
    Реактивная система залпового огня Верба
    "Укроборонпром" представил новую реактивную систему залпового огня "Верба"
    17:03 03.12.2015
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    Новая РСЗО разработана в Харьковском конструкторском бюро им. Морозова и размещена на шасси грузовика КРАЗ. Масса "Вербы" достигает 20 тонн.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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