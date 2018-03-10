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    Тополь (ракетный комплекс)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М. Архивное фото
    Ракета "Тополь-М" запущена с космодрома Плесецк
    23:22 16.01.2017
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    По информации Минобороны РФ, совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования.
    Установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М. Архивное фото
    Минобороны РФ подняло по тревоге ракетный полк "Тополь"
    05:50 01.10.2015
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    Мобильные полки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" отработали задачи и вводные противодиверсионной направленности. В качестве имитационных групп противника были задействованы подразделения спецназа.
    Запуск межконтинентальной ракеты в РФ. Видео
    В РФ испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь" 
    05:24 23.08.2015
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    Как отметили в пресс-службе РВСН, учебная боевая часть баллистической ракеты, запущенной с российского полигона "Капустин Яр", поразила условную цель на полигоне в Казахстане.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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