Последние три дня поиски велись только двумя американскими судами береговой охраны, однако сегодня они покинули зону крушения и ушли в свои воды. Также утром самолет США совершил облет местности, однако результата это не дало.
Компания уточнила, что среди найденных в пятницу погибших двое — граждане Индонезии, тела еще трех человек пока идентифицировать не удалось. Все они были найдены на расстоянии 28,6 километра от места аварии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".