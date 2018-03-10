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    Орион 501

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Судно в Беренговом море
    Суда США покинули зону поисков моряков с южнокорейского "Ориона-501"
    08:36 10.12.2014
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    Последние три дня поиски велись только двумя американскими судами береговой охраны, однако сегодня они покинули зону крушения и ушли в свои воды. Также утром самолет США совершил облет местности, однако результата это не дало.
    Берингово море
    Число жертв аварии траулера "Орион-501" возросло до 27 человек
    07:44 05.12.2014
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    По словам начальника морского спасательного подцентра администрации морского порта Петропавловск-Камчатский Артура Реца, поиски приостановлены из-за того, что в районе стемнело и продолжает штормить.
    Спасатели
    Число погибших при аварии на траулере "Орион-501" возросло до 25 человек
    05:40 05.12.2014
    119
    Компания уточнила, что среди найденных в пятницу погибших двое — граждане Индонезии, тела еще трех человек пока идентифицировать не удалось. Все они были найдены на расстоянии 28,6 километра от места аварии.
    Беринговое море. Архивное фото
    На поиски рыбаков с "Ориона-501" выйдут два самолета и 10 судов
    10:12 03.12.2014
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    Поиски будет продолжать американский самолет Hercules, к нему присоединится самолет погрануправления ФСБ РФ.
    Водолаз
    Тела 11 рыбаков с затонувшего траулера найдены в Беринговом море
    07:46 03.12.2014
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    Один из них филиппинец, шесть граждан Индонезии, четверо корейцев, сообщил начальник морского спасательного подцентра администрации морских портов Петропавловска-Камчатского Рец.
    Волна, архивное фото
    Американские летчики обнаружили тело рыбака с затонувшего траулера
    06:10 03.12.2014
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    Тело рыбака было обнаружено во вторник, однако тогда из-за штормовой погоды тело поднять на борт судна не удалось.
    Спасательная операция. Архивное фото
    Найдены плоты с затонувшего в Беринговом море южнокорейского траулера
    07:50 02.12.2014
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    В районе крушения в Беринговом море южнокорейского траулера "Орион 501" найдены четыре спасательных надувных плота. Людей рядом не обнаружено.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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