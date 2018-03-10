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    Орион

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    В США готовятся к запуску новейшего космического корабля Орион. Видео
    В США готовятся к запуску новейшего космического корабля "Орион" 
    05:31 14.11.2016
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    Дайверы ВМС США готовятся к проведению спасательных операций при приводнении капсулы новейшего космического корабля "Орион". Видео тренировок размещено на официальном канале ВМС.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    США потратят в 2015 году 74 млрд долларов на военные операции за рубежом
    06:33 10.12.2014
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    Порядка 521 млрд долларов бюджета США будет выделено на нужды, так или иначе связанные с обороной, еще примерно 492 млрд долларов пойдут на другие направления.
    Orion приводнился в Тихом океане
    Orion приводнился в Тихом океане 
    20:00 09.12.2014
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    Космический корабль Orion 5 декабря 2014 года приводнился в Тихом океане. Через час после приводнения НАСА и военные занялись транспортировкой капсулы Orion на десантный корабль ВМС США.
    НАСА работает над новой капсулой корабля Orion. Видео
    НАСА работает над новой капсулой корабля Orion 
    04:36 06.12.2014
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    Специалисты НАСА работают над созданием новой капсулы новейшего космического корабля Orion, совершившего в пятницу успешный тестовый полет.
    Orion стартовал в свой первый тестовый беспилотный полет. Видео
    Orion стартовал в свой первый тестовый беспилотный полет 
    01:25 06.12.2014
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    Космический корабль Orion стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в свой первый тестовый беспилотный полет на расстояние 5,8 тысячи километров от Земли.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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