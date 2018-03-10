наверх
10.03.201816:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Opportunity (марсоход)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Все
    • Самые читаемые
    Странный камень появился рядом с марсоходом Opportunity. Он виден на снимке, сделанном на сол 3540
    Ученые раскрыли тайну странного камня рядом с марсоходом Opportunity
    11:03 15.02.2014
    10
    Камень содержит необычно много серы и магния. Накопление этих элементов в породе могло произойти за счет действия воды.
    Странный камень появился рядом с марсоходом Opportunity. Он виден на снимке, сделанном на сол 3540
    Загадочный камень близ марсохода Opportunity имеет уникальный состав
    19:08 18.01.2014
    80
    Загадочный черно-белый камень, который неожиданно возник рядом с марсоходом Opportunity, имеет уникальный для Марса химический состав - в нем значительно больше серы, магния и марганца, заявил научный руководитель миссии Сквайрс.
    Странный камень появился рядом с марсоходом Opportunity. Он виден на снимке, сделанном на сол 3540
    Странный камень появился "из ниоткуда" рядом с марсоходом Opportunity
    13:57 15.01.2014
    10
    "Гостя" на снимках с ровера заметил российский блогер Виталий Егоров. Сейчас аппарат пережидает марсианскую зиму, он стоит в "точке Соландера" рядом с кратером Индевор и не двигался с места с конца ноября.
    Район точка Соландера, куда направляется марсоход Opportunity
    Марсоход Opportunity нашел следы пресной воды на Марсе
    12:29 08.06.2013
    12
    Марсоход Curiosity в марте получил доказательства, что марсианская природная среда в древности была пригодная для жизни, в частности, что вода была почти пресной и нейтральной.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги