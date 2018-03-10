Загадочный черно-белый камень, который неожиданно возник рядом с марсоходом Opportunity, имеет уникальный для Марса химический состав - в нем значительно больше серы, магния и марганца, заявил научный руководитель миссии Сквайрс.
"Гостя" на снимках с ровера заметил российский блогер Виталий Егоров. Сейчас аппарат пережидает марсианскую зиму, он стоит в "точке Соландера" рядом с кратером Индевор и не двигался с места с конца ноября.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".