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    Nokia Lumia

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Офис Microsoft
    Microsoft откажется от бренда Nokia Lumia - СМИ
    07:31 22.10.2014
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    В течение следующих недель аккаунты финской компании в социальных сетях, таких как Facebook и Twitter, получат название Microsoft Lumia.
    Nokia может столкнуться с негативной реакцией на цену нового смартфона
    10:34 28.09.2012
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    Финская компания Nokia может столкнуться с негативной реакцией покупателей на премиум-цену нового флагманского смартфона Lumia 920, что повлияет на продажи устройства, считают аналитики.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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