В число самых опасных орудий вошла межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью РС-24 "Ярс". Издание обращает внимание на то, что каждая такая ракета в 100 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму.
Согласно информации, вертолет вошел в плоский штопор и совершил жесткую посадку, выполняя программу высшего пилотажа. В результате один пилот погиб, состояние второго оценивается как удовлетворительное.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".