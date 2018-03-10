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    Ми-28

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Транспортно-пусковые контейнеры комплексы РС-24 Ярс во время военного парада. Архивное фото
    Business Insider составил список самого грозного вооружения РФ
    01:43 30.01.2017
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    В число самых опасных орудий вошла межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью РС-24 "Ярс". Издание обращает внимание на то, что каждая такая ракета в 100 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму.
    Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Рязанской области
    В РФ разбился вертолет Ми-28, один пилот погиб
    13:47 02.08.2015
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    Согласно информации, вертолет вошел в плоский штопор и совершил жесткую посадку, выполняя программу высшего пилотажа. В результате один пилот погиб, состояние второго оценивается как удовлетворительное.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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