Как сообщил генеральный директор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (РФ) Владислав Масалов, "перевод производства ВК-2500 полностью на российскую основу уже осуществлен, состав "российской" кооперации сформирован".
Генерал морской пехоты США Джозеф Данфорд заявил в четверг на слушаниях в сенате, что предложенный в конгрессе запрет на оборонные сделки с "Рособоронэкспортом" стал бы "катастрофичным" для США в вопросе обеспечения безопасности в Афганистане.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".