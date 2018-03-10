наверх
10.03.201816:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ми-17

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Вертолет Ми-8
    Производство двигателей для вертолетов Ми-8 переведено из Украины в РФ
    12:49 15.06.2015
    2269
    Как сообщил генеральный директор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (РФ) Владислав Масалов, "перевод производства ВК-2500 полностью на российскую основу уже осуществлен, состав "российской" кооперации сформирован".
    Волонтеры участвуют в аварийно-спасательных работах
    Индийские ВВС эвакуировали в Непале более 170 человек - МО Индии
    16:43 26.04.2015
    39Землетрясение в Непале
    Согласно информации пресс-секретаря Минобороны Индии Ситаншу Кара, в поддержку непальской армии вертолеты военно-воздушных сил Индии спасли 171 человека во время 21 вылета.
    Вертолет. Архивное фото
    Госдеп США одобрил продажу вертолетов Словакии
    01:46 21.02.2015
    162
    Государственный департамент США согласился на продажу партии вертолетов в Словакию, однако боевая техника будет импортирована в Европу по завышенной цене.
    Пехота США. Архивное фото
    Запрет на оборонные сделки с РФ стал бы "катастрофой" - генерал США
    05:20 18.07.2014
    411Санкции в отношении России_2014
    Генерал морской пехоты США Джозеф Данфорд заявил в четверг на слушаниях в сенате, что предложенный в конгрессе запрет на оборонные сделки с "Рособоронэкспортом" стал бы "катастрофичным" для США в вопросе обеспечения безопасности в Афганистане.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги