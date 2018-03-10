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    МТ-12 "Рапира"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    08:54 29.10.2015
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    Армия самопровозглашенной Донецкой народной республики отвела от линии соприкосновения артиллерийские системы, за процессом наблюдали представители ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации.
    Украинские военные в Благодатном близ Дебальцево
    Силовики завершили четвертый этап отвода артиллерии от линии фронта
    11:54 08.03.2015
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    Как сообщается, с передовой передислоцировали реактивные системы залпового огня "Ураган". До этого отводили танковые пушки "Рапира", артиллерийские установки "Акация" и реактивные установки залпового огня "Град".
    На Донбассе ВСУ продолжают отвод тяжелых вооружений
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    14:02 07.03.2015
    269Донбасс - мир?
    По словам официального представителя спецоперации силовиков Андрея Лысенко, уже отведены 100-миллимитровые противотанковые пушки "Рапира", 152-миллиметровые артиллерийские установки "Акация" и РСЗО "Град".
    Последствия обстрела. Архивное фото
    Накаляется обстановка севернее Авдеевки - Тымчук
    11:11 26.01.2015
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    Могила неизвестному солдату на востоке Украины
    Минобороны заявило о 18 силовиках и 600 боевиков, убитых за неделю
    13:54 24.01.2015
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    Согласно информации силовиков, окончательное число потерь среди боевиков может быть больше, поскольку некоторые раненые были эвакуированы с поля боя.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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