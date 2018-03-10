Как сообщается, с передовой передислоцировали реактивные системы залпового огня "Ураган". До этого отводили танковые пушки "Рапира", артиллерийские установки "Акация" и реактивные установки залпового огня "Град".
По словам официального представителя спецоперации силовиков Андрея Лысенко, уже отведены 100-миллимитровые противотанковые пушки "Рапира", 152-миллиметровые артиллерийские установки "Акация" и РСЗО "Град".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".