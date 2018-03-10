Новый российский гражданский лайнер МС-21 в воскресенье совершил первый полет, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. "Летаем", - написал Рогозин на своей странице в Facebook, разместив также фотографию лайнера в воздухе.
Новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 в среду был впервые представлен на авиационном заводе в Иркутске, и присутствовавший на церемонии глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал его одним из самых современных лайнеров в мире.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".