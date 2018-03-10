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    Ла-Ла Ленд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Режиссер Ла-ла ленда Шазелл удостоен награды киноакадемии США Оскар
    Режиссер "Ла-ла ленда" Шазелл удостоен награды киноакадемии США "Оскар"
    06:54 27.02.2017
    42"Оскар-2017". Победители
    За победу в режиссерской категории также боролись Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Барри Дженкинс ("Лунный свет"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Дени Вильнев ("Прибытие").
    Композитор Гурвиц завоевал Оскар за лучшую музыку и песню
    Композитор Гурвиц завоевал "Оскар" за лучшую музыку и песню
    06:48 27.02.2017
    86"Оскар-2017". Победители
    В категории "Лучшая музыка" были также представлены Мика Левай, написавшая музыку для картины "Джеки", Дастин О'Хэллоран и немецкий пианист Хаушка за картину "Лев", Николас Брителл за "Лунный свет" и Томас Ньюман за "Пассажиры".
    Украинский постер фильма Ла-ла-ленд
    Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил награду Лондонского кружка кинокритиков
    10:25 23.01.2017
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    Том Беннет за роль в фильме "Любовь и дружба" и Махершала Али за "Лунный свет" удостоены награды за лучшую мужскую роль второго плана. Лучшим актером признан Кейси Аффлек, лучшей актрисой - Изабель Юппер.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
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    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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