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    Интерсити

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В популярную украинскую певицу бросили камень, когда она ехала в поезде
    Известная украинская певица попала в происшествие в скоростном поезде
    21:49 25.01.2018
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    По словам певицы Русланы Лыжичко, в поезд "Интерсити", в котором она ехала во Львов, бросили камень на ходу в окно. Никто не пострадал, камень упал к ней на колени, стекло вылетело на ходу наружу.
    Интерсити простоял в поле на морозе шесть часов
    Интерсити, застрявший в снегах 
    14:47 19.01.2016
    465Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Как сообщили пользователи соцсетей, ехавшие скоростным поездом "Запорожье-Киев", авария произошла из-за сильного мороза. Поезд остановился возле поселка Пятихатки Днепропетровской области и простоял почти шесть часов.
    Пассажиры поезда Интерсити+ следованием Запорожье-Киев
    В Днепропетровской области сломался и застрял скоростной поезд "Интерсити"
    09:48 19.01.2016
    841Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Как сообщили пользователи соцсетей, вечером в понедельник скоростной поезд сломался, не доехав до узловой станции Пятихатки. Пресс-служба Приднепровской железной дороги пока что не прокомментировала ЧП.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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