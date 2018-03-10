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    Интерны (сериал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Казимир Лиске. Архивное фото
    Актер из сериала "Интерны" погиб в Москве
    18:14 24.04.2017
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    По информации источника в правоохранительных органах Москвы, погибшим является гражданин США Казимир Лиске - актер, снявшийся, в частности, в одной из серий популярного сериала "Интерны". Лиске жил в Москве с женой и ребенком.
    Скорая помощь в РФ
    Актер сериала "Интерны" и его спутница избиты в центре Москвы
    00:12 28.06.2016
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    По информации полиции РФ, "прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между двумя группами людей произошел конфликт, в ходе которого были нанесены телесные повреждения женщине и ее спутнику".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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