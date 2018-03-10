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    B-52

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Стратегический американский бомбардировщик B-52
    США в рамках учений НАТО направили к границам РФ бомбардировщики B-52
    05:16 02.06.2017
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    Согласно официальной информации, самолеты и 800 военнослужащих будут размещены на авиабазе в Великобритании "для поддержки учений с союзниками по НАТО, которые пройдут в Европе в июне".
    Стратегический американский бомбардировщик B-52
    Пентагон: бомбардировщики США через 10 лет не смогут преодолевать ПВО РФ
    03:57 09.03.2017
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    Генерал Пол Сельва напомнил, что основа воздушных стратегических сил США – бомбардировщики B-52 – были созданы в 1950-60-е годы, а крылатые ракеты и бомбы, которые они несут – в 1970-е годы.
    Стратегические бомбардировщики В-52 Stratofortress
    США направили для учений в Норвегию стратегические бомбардировщики
    02:46 27.02.2016
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    Учения, в которых примут участие 15 тысяч военнослужащих, пройдут в Норвегии 2-9 марта. Вооруженные силы США направили три В-52 Stratofortress и более чем 200 военнослужащих.
    Флаг США
    США подтвердили полет над Южной Кореей бомбардировщика B-52
    06:58 10.01.2016
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    Бомбардировщик был отправлен с американской военной базы на Гуаме в Тихом океане и вошел к полудню в воздушное пространство Республики Корея в районе города Осан в провинции Кёнгидо.
    Бомбардировщик США В-52. Архивное фото
    США перебросили в Южную Корею бомбардировщик В-52 - СМИ
    05:24 10.01.2016
    262Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По данным СМИ, бомбардировщик переброшен с американской военной базы на Гуаме в Тихом океане и вошел к полудню в воздушное пространство Республики Корея в районе города Осан в провинции Кёнгидо.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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