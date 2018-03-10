Глава киевской организации "Правый сектор" Владимир Загазей заявил в эфире "ГС", что решение раскрасить памятник Арку Дружбы народов было принято незаконно, поскольку оно не обсуждалось с общественностью.
Не быть многострадальной киевской Арке Дружбы народов разнообразной. По крайней мере пока… Работы по ее превращению в арт-инсталляцию Arch of Diversity заблокировали активисты ПС и "Свободы". Что думают об этом сами украинцы, и что пишут в соцсетях?
Столичная Арка Дружбы народов окрасилась! Многие полагают, что в цвета флага ЛГБТ-сообщества. Но все ли так однозначно с новой расцветкой и преображением киевской достопримечательности? Что думают об этом сами украинцы и что пишут в соцсетях?
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.