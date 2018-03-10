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Столичная Арка Дружбы народов окрасилась! Многие полагают, что в цвета флага ЛГБТ-сообщества. Но все ли так однозначно с новой расцветкой и преображением киевской достопримечательности? Что думают об этом сами украинцы и что пишут в соцсетях?