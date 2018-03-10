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    Арка Дружбы народов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Правый сектор остановил раскраску Арки Дружбы народов в Киеве
    Спикер ПС: арка - аркой, радуга - радугой, но при чем здесь ЛГБТ?
    17:32 28.04.2017
    423"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Глава киевской организации "Правый сектор" Владимир Загазей заявил в эфире "ГС", что решение раскрасить памятник Арку Дружбы народов было принято незаконно, поскольку оно не обсуждалось с общественностью.
    Арку Дружбы народов в Киеве покрасили в цвета радуги к Евровидению
    Арка разврата. В соцсетях обсудили ЛГБТ блокаду "Правого сектора"
    16:17 28.04.2017
    2240"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Не быть многострадальной киевской Арке Дружбы народов разнообразной. По крайней мере пока… Работы по ее превращению в арт-инсталляцию Arch of Diversity заблокировали активисты ПС и "Свободы". Что думают об этом сами украинцы, и что пишут в соцсетях?
    Правый сектор остановил раскраску Арки Дружбы народов в Киеве
    Киевлян возмущает не арка-радуга, а решение Кличко - юрист
    15:27 28.04.2017
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    Адвокат Анатолий Башловка в эфире "ГС" подчеркнул, что конфликт вокруг арки Дружбы народов вызван тем, что мнение простых горожан власть не учитывает вообще.
    Арку Дружбы народов в Киеве покрасили в цвета радуги к Евровидению
    Арка как мост из советского прошлого в радужное будущее
    12:06 28.04.2017
    1642Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Во всей этой истории меня занимает только один нюанс. Какой? Все возвращается на круги своя... или нет?
    Цвета ЛГБТ: украинцы шутят над инсталляцией Арки Дружбы народов. Лучшие фотожабы 
    13:15 27.04.2017
    2026"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Пользователи соцсетей отметили, что данная раскраска напоминает цвета флага ЛГБТ.
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    Все краски в гости к нам... Соцсети о цветной Арке Дружбы в Киеве
    13:00 27.04.2017
    722Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Столичная Арка Дружбы народов окрасилась! Многие полагают, что в цвета флага ЛГБТ-сообщества. Но все ли так однозначно с новой расцветкой и преображением киевской достопримечательности? Что думают об этом сами украинцы и что пишут в соцсетях?
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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