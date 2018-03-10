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    Лидия Ермошина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Парламентские выборы в Белоруссии
    Выборы в Белоруссии: первые итоги, реакция Лукашенко и нарушения
    12:39 12.09.2016
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    Члены миссии наблюдателей от СНГ не зафиксировали серьезных нарушений на парламентских выборах в Белоруссии. Глава ЦИК рассказала, что на парламентских выборах в Брестском районе была предпринята попытка провокации перед наблюдателем ОБСЕ.
    Вид на монумент Победы в Минске. Архивное фото
    Минск в поисках внешнеполитического курса: с оглядкой на Майдан
    11:51 10.07.2015
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    Итак, подтвердились слухи о переносе даты очередных выборов президента Белоруссии на более ранней срок: палата представителей Национального собрания РБ назначила их на 11 октября 2015 года.
    Лидия Ермошина, глава ЦИК Белоруссии
    ЦИК Белоруссии предлагает провести выборы президента 11 октября
    15:18 09.06.2015
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    В белорусском ЦИК считают, что эта дата более предпочтительна, ибо в таком случае не придется собирать внеочередную сессию парламента.
    Лидия Емрошина, глава ЦИК Белоруссии
    Белорусы свободны, и им недостает дисциплины - глава ЦИК
    01:33 06.05.2015
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    Глава ЦИК напомнила о силовом разгоне акции протеста в день президентских выборов в декабре 2010 года. По ее мнению, что кандидаты от оппозиции тогда "очень ущербно" воспользовались свободами, которое дало им государство
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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