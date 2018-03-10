Члены миссии наблюдателей от СНГ не зафиксировали серьезных нарушений на парламентских выборах в Белоруссии. Глава ЦИК рассказала, что на парламентских выборах в Брестском районе была предпринята попытка провокации перед наблюдателем ОБСЕ.
Глава ЦИК напомнила о силовом разгоне акции протеста в день президентских выборов в декабре 2010 года. По ее мнению, что кандидаты от оппозиции тогда "очень ущербно" воспользовались свободами, которое дало им государство
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".