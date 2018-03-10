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    Михаил Бродский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    "За это морду бил". Экс-нардеп обозвал Савченко за слова о евреях
    08:08 29.05.2017
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    В ходе интервью на одном из украинских телеканалов Михаил Бродский назвал Надежду Савченко "сволочью". При этом он заявил, что раньше за подобные слова "на 15 человек шел и не останавливался никогда".
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    БК "Киев" прекратил свое существование - президент ФБУ
    15:15 05.06.2015
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    По словам президента федерации баскетбола Михаила Бродского, сотрудники клуба уже пытаются трудоустроится на новом месте.
    Майк Фрателло, экс-тренер сборной Украины по баскетболу
    Фрателло покинул должность главного тренера сборной Украины по баскетболу
    12:32 29.05.2015
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    Новоизбранный президент федерации баскетбола Украины Михаил Бродский подтвердил информацию об уходе Фрателло и сообщил, что долгов перед тренером у федерации нет.
    Михаил Бродский
    Новым президентом Федерации баскетбола Украины стал Михаил Бродский
    19:47 28.05.2015
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    По информации СМИ, Александр Волков, который возглавлял ФБУ на протяжение 7 лет, снял свою кандидатуру с выборов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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