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    Максим Лещенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаг ДНР
    Большинство повреждений на предприятиях ДНР устранено - местные власти
    20:13 14.05.2015
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    Руководитель администрации главы республики Максим Лещенко сообщил, что готовится запуск предприятий.
    Флаг Донецкой народной республики
    ДНР ждет ответ Киева по конституционной реформе через неделю
    17:54 14.05.2015
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    Руководитель администрации главы ДНР Максим Лещенко уточнил, что "статус русского языка должен быть обязательным, а также Украина должна определить финансирование, снять блокаду".
    Рубли
    ДНР будет торговать с РФ в рублях - власти республики
    12:09 26.02.2015
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    Руководитель администрации главы ДНР Максим Лещенко уточнил, что "Захарченко берет под личный контроль продуктовую корзину, ценовую политику государства в связи с обвалом курса гривны".
    Силы АТО в районе Дебальцево 16 февраля 2015 года
    В ДНР заявили, что украинские командиры покинули Дебальцево
    10:44 18.02.2015
    719Дебальцевский котел
    По словам Максима Лещенко, командиры выехали из города, мобильная связь в Дебальцево практически отсутствует, из-за того, что там подорвали вышки связи.
    Украинские военные в 20 км к северу от Дебальцево. 17 февраля 2015 года
    Сотни бойцов ВСУ в Дебальцево сдают оружие - ДНР
    10:28 18.02.2015
    3098Дебальцевский котел
    По словам руководителя администрации главы самопровозглашенной ДНР, в Дебальцево в среду идет массовая сдача оружия силовиками Вооруженных Сил Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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