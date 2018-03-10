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    Владислав Челах

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Молоточек судьи
    Суд подтвердил пожизненный приговор казахскому пограничнику Челаху
    14:38 06.02.2013
    5
    Пограничник Владислав Челах получил пожизненный срок за убийство 14 сослуживцев и егеря на пограничном посту в Алма-Атинской области Казахстана.
    Молоток судьи
    Военный суд Казахстана рассмотрит апелляцию по делу Челаха
    07:29 05.02.2013
    5
    Бойня на временном пограничном посту "Арканкерген", где в летнее время несут службу 15 пограничников, произошла в конце мая.
    Молоток судьи
    Апелляцию по делу Челаха суд рассмотрит 5 февраля
    09:04 21.01.2013
    3
    Бойня на пограничном посту произошла в конце мая, через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник - 19-летний рядовой Владислав Челах.
    Молоточек судьи
    Казахстанский пограничник Челах приговорен к пожизненному заключению
    14:29 11.12.2012
    7
    Суд признал виновным казахстанского пограничника Владислава Челаха в убийстве 15 человек на посту "Арканкерген" и приговорил его к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.
    Казахстанский пограничник Челах заявил, что не совершал убийств
    11:18 05.12.2012
    2
    Казахстанский пограничник Владислав Челах, обвиняемый в убийстве 15 человек на посту "Арканкерген", заявил на суде о своей непричастности к произошедшему.
    Молоточек судьи
    Казахстанский пограничник Челах пытался покончить с собой в зале суда
    08:28 21.11.2012
    15
    Попытка самоубийства произошла после того, как судья отклонил несколько ходатайств защиты пограничника, обвиняемого в убийстве 15 человек.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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