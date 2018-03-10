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    Зозуля Роман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Роман Зозуля. Архивное фото
    Зозуля второй раз стал лучшим игроком "Альбасете"
    05:23 01.12.2017
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    Роман Зозуля забивал за свою новую команду в трех последних матчах подряд. Всего на счету украинца 5 голов и 2 результативные передачи в текущем сезоне.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Патриотизм или национализм? Финты Зозули в испанском футболе
    11:53 24.10.2017
    2944
    В Испании – новый футбольный скандал. Нет, не с каталонской "Барселоной". Месси остается в Испании; спасибо Пучдемону. Скандал вновь связан с украинским футболистом Романом Зозулей.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    "Бетис" готовится расторгнуть контракт с украинским форвардом Зозулей
    02:45 29.08.2017
    572
    Контракт Романа Зозули с испанским клубом действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне на счету украинца всего шесть матчей без голов, а также аренда в "Райо Вальекано".
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Зозуля приостанавливает выступления за сборную
    02:10 17.05.2017
    379
    Нападающий испанского "Бетиса" признался, что на данный момент не являюсь игроком уровня сборной, так как не имеет постоянной игровой практики.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Стало известно, где Зозуля закончит сезон
    14:32 03.05.2017
    238
    Агент украинского нападающего Романа Зозули сообщил, что футболист закончит текущий сезон в испанском "Бетисе".
    Роман Зозуля. Архивное фото
    На конгрессе ФФУ Зозулю избрали членом исполкома федерации
    16:01 14.04.2017
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    По информации СМИ, на проходящем в Киеве конгрессе ФФУ было поддержано предложение президента федерации Андрея Павелко включить в исполком нападающего сборной Украины Романа Зозулю.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Зозуля вызван в сборную для подготовки к матчу отбора ЧМ-2018
    19:45 10.03.2017
    52
    Сообщается, что тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласит полный список игроков из зарубежных чемпионатов на следующей неделе.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Зозуля разорвал контракт с "Райо Вальекано"
    18:24 09.03.2017
    161
    Сообщается, что украинский футболист Роман Зозуля будет тренироваться с испанским "Бетисом", пока агент будет подыскивать нападающему новый клуб.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Украинские футболисты в Европе: грустная история, или провал за провалом
    11:45 16.02.2017
    1956
    Скандальная ситуация с футболистом Романом Зозулей в очередной раз подтвердила общие тенденции – украинские исполнители не часто становятся "своими" в зарубежных клубах.
    Билборд в поддержку Романа Зозули в Харькове
    В Харькове появились билборды в поддержку Зозули
    16:05 15.02.2017
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    Сообщается, что билборды в поддержку украинского футболиста Романа Зозули, у которого возник конфликт с фанатами "Райо Вальекано", разметили харьковские ультрас.
    Экс-тренер сборной Украины по футболу Леонид Буряк
    Леонид Буряк: Зозуле нужно было играть в футбол, а не в политику
    15:43 15.02.2017
    1911
    По мнению футбольного эксперта Леонида Буряка, если бы Роман Зозуля показывал класс игры, сосредоточившись исключительно на футболе, у него бы и близко не было проблем, подобных нынешним.
    Роман Зозуля в форме Днепра. Архивное фото
    ФИФА разрешила Зозуле вернуться в "Днепр" - СМИ
    16:38 14.02.2017
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    По сообщению СМИ, ФИФА разрешила Роману Зозуле подписать контракт "Днепром", в котором украинец играл до перехода в "Бетис", хотя официально о решении еще не объявлено.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Мининформполитики обратилось к Испании из-за скандала вокруг Зозули
    21:29 09.02.2017
    223
    Мининформполитики Украины просит власти Испании поспособствовать распространению достоверной информации вокруг ситуации с футболистом Романом Зозулей.
    Бавария - Вольфсбург. Фанаты развернули два баннера Наци, убирайтесь из футбола и Зозуля, иди вон
    Фанаты "Баварии" в ходе матча подняли баннер "Зозуля, иди вон"
    15:31 08.02.2017
    735
    Инцидент произошел во вторник в ходе игры с "Вольфсбургом, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу "Баварии". Плакаты продержали около минуты и сразу убрали.
    Роман Зозуля
    "Бетис" подаст в суд, если "Райо Вальекано" откажется платить Зозуле
    12:52 08.02.2017
    149
    Сообщается, что согласно арендному договору, заключенному между клубами "Бетис" и "Райо Вальекано", зарплата Романа Зозули в 1 млн евро за сезон - делится пополам.
    Роман Зозуля
    В Мадриде договорились о поддержке Зозули испанским правительством
    16:20 07.02.2017
    219
    Президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба пришли к выводу, что "ситуация с украинским футболистом может подорвать фундаментальное право человека на труд".
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Зозуля решил остаться в "Бетисе" - СМИ
    12:34 07.02.2017
    142
    По данным одного из телеканалов, украинский футболист не намерен возвращаться в "Райо Вальекано", хотя во вторник у него еще будет несколько встреч. Официального подтверждения этой информации пока нет.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Зозуля примет решение о возвращении в "Райо Вальекано" во вторник
    06:29 07.02.2017
    169
    По словам представителя Зозули в Испании Хосе Лоренсо Хименеса, во вторник будет проведен ряд встреч, и в этот же день украинский футболист примет окончательное решение.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Зозуля: ультрас "Райо Валекано" поддерживают другую сторону в Донбассе
    06:15 04.02.2017
    1757
    Украинский футболист Роман Зозуля, оказавшийся в эпицентре скандала из-за действий фанатов испанского клуба "Райо Валекано", заявил, что больше всего беспокоится о безопасности своей семьи.
    Роман Зозуля
    Арендовавший Зозулю клуб гарантировал безопасность своим футболистам
    20:12 03.02.2017
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    Футбольный клуб "Райо Вальекано" опубликовал заявление, в котором сообщается о достигнутом соглашении с руководством испанской Ла Лиги и Ассоциации испанских футболистов по обеспечению безопасности игроков команды.
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