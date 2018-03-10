Президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба пришли к выводу, что "ситуация с украинским футболистом может подорвать фундаментальное право человека на труд".
По данным одного из телеканалов, украинский футболист не намерен возвращаться в "Райо Вальекано", хотя во вторник у него еще будет несколько встреч. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Футбольный клуб "Райо Вальекано" опубликовал заявление, в котором сообщается о достигнутом соглашении с руководством испанской Ла Лиги и Ассоциации испанских футболистов по обеспечению безопасности игроков команды.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".