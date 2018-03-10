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    Зиновий Буцьо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Опора ЛЭП, установленная в Чаплинке Херсонской области на границе с КрымомОпора ЛЭП, установленная в Чаплинке Херсонской области
    "Укрэнерго" начало ремонт второй ЛЭП
    19:08 21.01.2016
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    Как сообщили в "Укрэнерго", ремонтные работы начаты на линии Каховская — Островская, в пятницу планируется начать работы по ремонту линии Каховская — Джанкой.
    Ремонт линии электропередач. Архивное фото
    В "Укрэнерго" признали, что ремонт на отключенной ЛЭП может затянуться
    01:19 31.12.2015
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    Как пояснил начальник управления информполитики "Укрэнерго" Зиновий Буцьо, время ремонта будет зависеть от того, удастся ли ремонтным бригадам точно установить места поломки.
    Укрэнерго
    В "Укрэнерго" назвали причину остановки перетока электроэнергии в Крым
    22:38 30.12.2015
    704Новый год - новая энергоблокада Крыма
    Как заявил пресс-секретарь компании Зиновий Буцьо, линия электропередачи "Каховка-Титан" была отключена в результате срабатывания системы релейной защиты.
    Восстановление опор ЛЭП в Чаплинке Херсонской области на границе с Крымом
    "Укрэнерго" продолжает переговоры о ремонте ЛЭП со сторонниками блокады Крыма
    09:14 01.12.2015
    670Энергоблокада: Крым без электричества
    Как уточнил пресс-секретарь компании "Укрэнерго" Зиновий Буцьо, сейчас смены позиций протестующих регионального штаба касательно продолжения ремонта нет.
    Укрэнерго
    В "Укрэнерго" рассказали, как минимально обеспечить Крым электроэнергией
    03:46 23.11.2015
    2088Энергоблокада: Крым без электричества
    Как пояснил начальник управления информационной политики НЭК "Укрэнерго" Зиновий Буцьо, "если будет восстановлена одна из линий 330 кВ, то Крым будет по минимуму обеспечен".
    На месте конфликта у ЛЭП в Крым в Херсонской области
    Доступ к ЛЭП в Херсонской области будут блокировать несколько дней - "Укрэнерго"
    18:08 22.11.2015
    2276Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации, ремонтные бригады готовы начать работу, но для этого нужен доступ к объектам, которые блокируются протестующими. В данной ситуации ремонтники могут рассчитывать только на помощь правоохранителей.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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