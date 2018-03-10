наверх
10.03.201819:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Зинаида Шарко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Церемония прощания с актрисой Зинаидой Шарко в Санкт-Петербурге
    В Петербурге похоронили актрису Зинаиду Шарко
    15:26 08.08.2016
    1364
    Утром в понедельник на основной сцене Большого драматического театра состоялась церемония прощания с Зинаидой Шарко. С актрисой пришли проститься ее коллеги, родственники, друзья, а также простые петербуржцы.
    Зинаида Шарко
    Стали известны дата и место церемонии прощания с актрисой Зинаидой Шарко
    13:33 06.08.2016
    1094
    Сообщается, что церемония прощания с Зинаидой Максимовной Шарко состоится 8 августа, в понедельник, в 10 утра на Основной сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.
    Зинаида Шарко
    Артистка Зинаида Шарко скончалась на 88-м году жизни
    00:36 05.08.2016
    1295
    В 1951 году Зинаида Шарко окончила Ленинградский государственный театральный институт имени Островского. С 1951 года - актриса Ленгосэстрады, театра имени Ленсовета. В Большой драматический театр Шарко пришла в 1956 году.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги