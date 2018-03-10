Утром в понедельник на основной сцене Большого драматического театра состоялась церемония прощания с Зинаидой Шарко. С актрисой пришли проститься ее коллеги, родственники, друзья, а также простые петербуржцы.
В 1951 году Зинаида Шарко окончила Ленинградский государственный театральный институт имени Островского. С 1951 года - актриса Ленгосэстрады, театра имени Ленсовета. В Большой драматический театр Шарко пришла в 1956 году.
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