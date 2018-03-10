В российских СМИ слухи о свадьбе Ренаты Литвиновой с певицей Земфирой Рамазановой, будто бы состоявшейся в Швеции. По словам представителя актрисы, "она будет искать способ наказать авторов за клевету".
Музыкой занималась с пяти лет, фортепиано и хор. Уже в семь лет она сочинила первую песню, в юности увлеклась роком. В 1998 году организовала группу "Земфира", а в мае 1999 презентовала дебютный альбом.
Как сообщил Лоза в комментарии СМИ, администрация соцсети расценила запись "противоречащей нормам". Музыкант добавил, что ранее получал предупреждения, в настоящее время его аккаунт "заморожен" на неделю.
Как написала Земфира на своем официальном сайте, директор ЗСК "Спорт-Дон" Давид Зильберман за двое суток до концерта отказал певице в возможности выступления на его площадке "по несуществующим причинам".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".