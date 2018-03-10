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    Земфира

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Земфира и Рената Литвинова. Архивное фото
    Литвинова намерена наказать СМИ, написавшие о ее свадьбе с Земфирой
    01:19 06.10.2017
    713
    В российских СМИ слухи о свадьбе Ренаты Литвиновой с певицей Земфирой Рамазановой, будто бы состоявшейся в Швеции. По словам представителя актрисы, "она будет искать способ наказать авторов за клевету".
    Земфира,2015 год
    Девочке-скандалу 40 лет: как менялась Земфира 
    10:57 26.08.2016
    703
    Российская певица, музыкант, композитор, автор песен Земфира Талгатовна Рамазанова (выступает под сценическим именем Земфира) родилась 26 августа 1976 года в Уфе.
    Певица Земфира
    Земфира отмечает юбилей
    10:16 26.08.2016
    521
    Музыкой занималась с пяти лет, фортепиано и хор. Уже в семь лет она сочинила первую песню, в юности увлеклась роком. В 1998 году организовала группу "Земфира", а в мае 1999 презентовала дебютный альбом.
    Юрий Лоза. Архивное фото
    Страницу на Facebook Юрия Лозы заблокировали из-за его поста о Земфире
    04:59 29.03.2016
    1124
    Как сообщил Лоза в комментарии СМИ, администрация соцсети расценила запись "противоречащей нормам". Музыкант добавил, что ранее получал предупреждения, в настоящее время его аккаунт "заморожен" на неделю.
    Земфира
    От Порошенко требуют запретить Земфире въезд в Украину
    09:32 24.03.2016
    768
    В тексте петиции, обнародованной на сайте президента, говорится о требовании убрать из так называемого "белого списка" и запретить въезд в Украину на срок 5 лет российской певице Земфире.
    Певица Земфира. Архивное фото
    Земфира: не списывайте меня со счетов
    18:14 20.02.2016
    229
    Певица подчеркнула, что в свое время отказалась от телеэфиров и альбомов, но "это всего лишь формы. Как я могу отказаться писать песни, если они пишутся?".
    Певица Земфира
    Земфире подарят флаг РФ на день рождения
    11:20 26.08.2015
    212
    Как отмечается, активисты собираются связаться с представителями певицы, чтобы отправить ей посылку. Кроме того, они хотят пригласить артистку выступить на фестивале "Казачье нашествие".
    Земфира
    Земфира, Шевчук, Клуни и еще 30 артистов вошли в "белый список" Минкульта
    12:09 30.07.2015
    1076
    Кроме российских исполнителей в список министерства попали звезды Голливуда: Арнольд Шварценеггер, Джаред Лето, Джордж Клуни и Мила Йовович.
    Земфира выступила в Грузии с флагом Украины
    Земфира развернула украинский флаг на выступлении в Тбилиси 
    00:39 05.07.2015
    789
    Во время исполнения песни "Интересно, как ты там" на концерте в Грузии, популярная рок-певица развернула на сцене украинский флаг.
    Концерт Земфиры
    Земфира выложила на iTunes вторую песню проекта The Uchpochmack
    09:57 12.11.2013
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    Вторая песня группы The Uchpochmack под названием Mistress, записанная Земфирой вместе с лидером американской группы Brazzaville Дэвидом Брауном, появилась во вторник в интернет-магазине iTunes.
    Земфира
    Земфира под псевдонимом The Uchpochmack выложила на iTunes новую песню
    18:43 05.11.2013
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    Композиция под названием Someday появилась в интернет-магазине iTunes во вторник. Хотя название песни английское, поется она на русском языке. Автором песни заявлена группа The Uchpochmack.
    Земфира
    Земфира выступит в Ростове-на-Дону, несмотря на отказ в площадке
    16:59 19.10.2013
    12
    Как написала Земфира на своем официальном сайте, директор ЗСК "Спорт-Дон" Давид Зильберман за двое суток до концерта отказал певице в возможности выступления на его площадке "по несуществующим причинам".
    Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
    Шевчук и Земфира впервые споют вместе на родине в день рождения Уфы
    21:59 28.03.2013
    119
    Для Шевчука и Земфиры данный концерт, в первую очередь, - подарок для родного города и уфимцев, исполнители не ставят перед собой коммерческих целей.
    Земфира
    Земфира станет хедлайнером нового опен-эйра PARK LIVE в Москве
    19:01 09.03.2013
    11
    Также на первом фестивале PARK LIVE выступят Paramore, Justice, Crystal Castles, "Мумий Тролль" и многие другие, чьи имена будут объявляться дополнительно.
    Концерт Земфиры
    Земфира начала гастрольный тур с Томска
    21:17 15.02.2013
    12
    В течение двух часов певица исполнила песни из нового альбома, а также несколько известных хитов, в том числе "Прогулка", "Рассветы", "Мачо".
    Земфира
    Новый альбом Земфиры выложен в сеть
    07:28 14.02.2013
    115
    Ровно в час ночи долгожданный альбом появился на сервисе Яндекс.Музыка, где его можно прослушать бесплатно и в хорошем качестве.
    Земфира
    Новый альбом Земфиры будет выложен в сеть за день до релиза
    18:33 12.02.2013
    9
    Новый альбом Земфиры будет выложен в сеть за день до официального релиза - запись появится на сервисе Яндекс. Музыка 14 февраля, в то время как премьера новой пластинки назначена на 15 февраля.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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