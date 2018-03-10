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    Завсан Шебли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Как сообщила представитель МИД ФРГ Завсан Шебли, в настоящее время проходит проверка обстоятельств и деталей, однако "окончательного решения пока нет".
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    МИД ФРГ: выборы в ДНР и ЛНР станут нарушением минских договоренностей
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