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Информация об убийстве главы "Оплота" Евгения Жилина до сих пор официально не подтверждена и его смерть может оказаться инсценировкой. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.