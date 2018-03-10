Агентство РИА Новости Украина подводит итоги прошедшей недели. Проект бюджета-2017, отказ Украине в безвизе, драки нардепов, новое соглашение по Донбассу, развод Анджелины Джоли и Брэда Питта, выборы в Госдуму.
Андрей Козар, которого тяжело ранили в горло, прохрипел полицейским, что "встреча касалась шахт Донбасса". Собеседники издания отказались сказать, назвал ли раненый имя человека, с которым "оплотовцы" собирались встретиться.
Вечером 19 сентября в подмосковном ресторане был убит Евгений Жилин – лидер харьковской организации "Оплот", которая признана в Украине террористической. Пока МВД Украины ждет официального подтверждения, убийство Жилина обрастает новыми подробностями.
Информация об убийстве главы "Оплота" Евгения Жилина до сих пор официально не подтверждена и его смерть может оказаться инсценировкой. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
Камера видеонаблюдения, установленная у ресторана "Ветерок" в подмосковных Горках-1, сняла первые секунды после убийства лидера "Оплот" Жилина. На кадрах видно, как ресторан покидает мужчина и женщина. Они садятся в авто и уезжают.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".