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    Жилин Евгений

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Врио начальника управления Т антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко
    Адвокат Захарченко назвал "безумной" версию о его связи с убитым Жилиным
    23:41 29.09.2016
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    В СМИ появилась информация, что следователи проверяют версию о связи российского полковника Дмитрия Захарченко с убитым Евгением Жилиным и их совместных проектах в сфере теневых финансовых услуг.
    Драка Парасюка и Вилкула
    Топ событий недели в ассортименте: убийства, драки, развод, протесты
    12:32 25.09.2016
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    Агентство РИА Новости Украина подводит итоги прошедшей недели. Проект бюджета-2017, отказ Украине в безвизе, драки нардепов, новое соглашение по Донбассу, развод Анджелины Джоли и Брэда Питта, выборы в Госдуму.
    Дмитрий Ярош. Архивное фото
    Ярош об убийстве Жилина: надеюсь, это наши спецслужбы
    11:28 24.09.2016
    751
    Народный депутат и экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош выразил надежду, что за убийством лидера запрещенной в Украине организации "Оплот" Евгения Жилина стоят украинские спецслужбы.
    Генеральная прокуратура Украины
    ГПУ направит в РФ ходатайство о подтверждении смерти Жилина
    18:19 21.09.2016
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    Как сообщил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, уже подготовлено ходатайство в Российскую Федерацию, чтобы предоставили документы о гибели Жилина.
    Евгений Жилин. Архивное фото
    Раненый друг Жилина сообщил о деталях встречи в ресторане
    07:56 21.09.2016
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    Андрей Козар, которого тяжело ранили в горло, прохрипел полицейским, что "встреча касалась шахт Донбасса". Собеседники издания отказались сказать, назвал ли раненый имя человека, с которым "оплотовцы" собирались встретиться.
    Андрей Козарь в розыске МВД Украины
    Раненный во время убийства Жилина мужчина 6 лет находится в розыске
    18:12 20.09.2016
    1475
    Андрей Козарь разыскивается с сентября 2010 года, в частности, в связи с подозрением о причастности к убийству харьковского журналиста Василия Климентьева. Жилин также подозревался по этому делу.
    Евгений Жилин. Архивное фото
    Убийца Жилина устроил какой-то бессмысленный спектакль – источник
    16:51 20.09.2016
    534
    Как отметил источник в правоохранительных органах, в первую очередь обращает на себя внимание "маскарад" с использованием накладных усов, нелепой одежды и жирного грима.
    Евгений Жилин. Архивное фото
    Убийство лидера антимайдановского "Оплота" Жилина: мотивы и версии
    15:18 20.09.2016
    1389
    Вечером 19 сентября в подмосковном ресторане был убит Евгений Жилин – лидер харьковской организации "Оплот", которая признана в Украине террористической. Пока МВД Украины ждет официального подтверждения, убийство Жилина обрастает новыми подробностями.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Геращенко предположил, где похоронят убитого в РФ Жилина
    14:19 20.09.2016
    425
    Народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко подтвердил, что в результате покушения в Подмосковье был убит лидер запрещенной в Украине организации "Оплот" Евгений Жилин.
    Евгений Жилин. Архивное фото
    В СК РФ озвучили основную версию убийства Жилина
    12:01 20.09.2016
    1490
    Подмосковное управление СК РФ, не уточняя официально имени погибшего, сообщает, что приоритетной является коммерческая деятельность, а также не исключаются личные неприязненные отношения.
    Шкиряк жестко отреагировал на информацию об убийстве Жилина. Видео
    Шкиряк жестко отреагировал на информацию об убийстве Жилина 
    09:39 20.09.2016
    1589
    Информация об убийстве главы "Оплота" Евгения Жилина до сих пор официально не подтверждена и его смерть может оказаться инсценировкой. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
    Евгений Жилин. Архивное фото
    Застреливший главу "Оплота" киллер мог не знать его личности - источник
    06:18 20.09.2016
    6584
    Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что убийца стал стрелять после получения подтверждения личности жертвы. По его мнению, киллер - не профессионал.
    Евгений Жилин. Архивное фото
    Евгений Жилин. Справка
    03:58 20.09.2016
    2448
    По неофициальным данным, лидера организации "Оплот" убили в понедельник в ресторане недалеко от Москвы. Он стал широко известен в конце 2013 года - начале 2014 года как противник и критик Евромайдана.
    Евгений Жилин. Архивное фото
    В нападении на Жилина участвовали два человека - источник
    01:15 20.09.2016
    363
    Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что оба нападавших после расстрела своих жертв в ресторане скрылись на машине, которая, вероятно, была угнана.
    Евгений Жилин. Архивное фото
    Жилина убили в Подмосковье из-за долгов – источник
    23:30 19.09.2016
    4645
    По информации источника в правоохранительных органах, лидера харьковского "Оплота" Евгения Жилина убили из-за денег, "занимал много там и здесь, не бедствовал".
    Появилось видео с места расстрела лидера Оплота в Подмосковье. Видео
    Появилось видео с места расстрела лидера "Оплота" в Подмосковье 
    23:03 19.09.2016
    2207
    Камера видеонаблюдения, установленная у ресторана "Ветерок" в подмосковных Горках-1, сняла первые секунды после убийства лидера "Оплот" Жилина. На кадрах видно, как ресторан покидает мужчина и женщина. Они садятся в авто и уезжают.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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