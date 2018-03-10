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    Жан-Клод Ван Дамм (Ван Варенберг)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Американский киноактер Жан-Клод ван Дамм
    В США задержан сын звезды Голливуда за хранение наркотиков
    12:42 12.09.2017
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    Сообщается, что младший сын знаменитого актера Николас Ван Варенберг, был задержан в городе Темпе, штат Аризона, после того, как в полицию позвонили соседи парня.
    Марин Ле Пен
    Ле Пен назвала Макрона "Жан-Клодом Ван Даммом политики" - СМИ
    22:23 26.03.2017
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    Как заявила кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен в ходе выступления на митинге в Лилле, Эммануэль Макрон - "это в некотором роде Жан-Клод Ван Дамм политики".
    Ван Дамм повторил знаменитый танец из Кикбоксера. Видео
    Жан-Клод Ван Дамм повторил танец из "Кикбоксера" спустя 26 лет 
    12:18 13.05.2015
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    Американский 54-летний актер Жан-Клод Ван Дамм в ходе вечернего шоу Соnan исполнил танец своего героя из известного фильма "Кикбоксер", снятого в 1989 году. Он сообщил, что помнит движения и готов их повторить спустя 26 лет.
    Жан-Клод Ван Дамм и кандидат от Партии регионов Александр Онищенко в городе Кагарлык
    Выступление Ван Дамма с другом от Партии регионов 
    12:23 23.10.2012
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    Жан-Клод Ван Дамм и кандидат от Партии регионов Александр Онищенко в городе Кагарлык
    Ван Дамм выступил в Кагарлыке с кандидатом от Партии регионов
    19:22 22.10.2012
    331Избирательная кампания по выборам в Раду
    Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм посетил организованный при поддержке кандидата в депутаты от Партии регионов Александра Онищенко некоммерческий показ снятого с участием актера фильма "Неудержимые-2. Назад к войне" в городе Кагарлык.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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