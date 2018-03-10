Американский 54-летний актер Жан-Клод Ван Дамм в ходе вечернего шоу Соnan исполнил танец своего героя из известного фильма "Кикбоксер", снятого в 1989 году. Он сообщил, что помнит движения и готов их повторить спустя 26 лет.
Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм посетил организованный при поддержке кандидата в депутаты от Партии регионов Александра Онищенко некоммерческий показ снятого с участием актера фильма "Неудержимые-2. Назад к войне" в городе Кагарлык.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".