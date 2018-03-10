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    Владислав Ващук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Игрок сборной Украины Владислав Ващук. Архивное фото
    Ващук отреагировал на обвинения в долге Гусеву
    11:37 05.03.2018
    730
    По словам бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука, он подает иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
    Владислав Ващук
    Против знаменитого "динамовца" возбуждено уголовное дело
    12:12 27.02.2018
    2253
    Сообщается, что экс-защитник киевского "Динамо" Ващук не возвращает полузащитнику "Динамо" Олегу Гусеву долг в 50 тысяч долларов.
    Владислав Ващук
    Под Киевом ограбили известного украинского футболиста
    07:36 07.10.2016
    2591
    По данным футболиста, за последние две недели в его квартиру в Киеве дважды врывались воры. Оба раза он вызвал полицию, но она приезжала поздно.
    Владислав Ващук
    Владислав Ващук решил баллотироваться на пост президента ФФУ
    13:45 20.01.2015
    101
    Бывший игрок "Динамо" (Киев) заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Украины. Выборы главы ФФУ состоятся в марте.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Владислав Ващук
    Против знаменитого "динамовца" возбуждено уголовное дело
    12:12 27.02.2018
    2253
    Сообщается, что экс-защитник киевского "Динамо" Ващук не возвращает полузащитнику "Динамо" Олегу Гусеву долг в 50 тысяч долларов.
    Игрок сборной Украины Владислав Ващук. Архивное фото
    Ващук отреагировал на обвинения в долге Гусеву
    11:37 05.03.2018
    730
    По словам бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука, он подает иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
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