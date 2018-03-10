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    Владислав Рашкован

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Владислав Рашкован
    "Триллион гривен" Мельничука в Украине еще не напечатали - экс-замглавы НБУ
    22:16 30.10.2016
    1152Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Согласно информации, весь запас гривневых средств в Украине (объём денежной базы), включающий наличные, кассы банков, гривневые корсчета в НБУ, в сентябре 2016 составлял 355 млрд грн.
    Владислав Рашкован
    Заместитель Гонтаревой уходит из НБУ
    11:34 06.07.2016
    205
    Как отмечается, Рашкован принял активное участие в реформировании банковской системы и проведении внутренней трансформации Национального банка в самый ответственный этап развития нашей страны.
    Национальный банк Украины
    НБУ выдвинул требования к мелким и средним банкам
    13:06 12.11.2015
    158Экономический кризис
    По словам Гонтаревой, в настоящее время у Национального банка Украины есть возможность "выводить такие банки с рынка за один день, даже без этапа отнесения к категории проблемных".
    Нацбанк Украины
    Нацбанк Украины ожидает к концу года инфляцию на уровне 44-46 процентов
    09:10 16.09.2015
    686Экономический кризис
    Заместитель председателя НБУ Владислав Рашкован считает негативным фактором для экономики "высокую ключевую процентную ставку на фоне очень высокой инфляции".
    Национальный банк Украины
    НБУ: рост ВВП в следующем году ожидается на уровне 5-5,5%
    21:15 15.09.2015
    328Экономический кризис
    На следующий год аналитики нашего банка уже планируют 5-5,5% рост ВВП, заявил заместитель председателя Нацбанка Украины Владислав Рашкован на украинском инвестиционном форуме в Лондоне.
    Нацбанк Украины
    Отменит ли Нацбанк валютные ограничения. Прогноз эксперта
    09:25 22.07.2015
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    НБУ хочет отменить декрет о валютном регулировании и обещает либерализацию валютного рынка. Директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин рассказал о том, когда регулятор решится отменить валютные ограничения.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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