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    Владимир Застава

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Поминальные мероприятия по военнослужащим Национальной гвардии, которые погибли во время несения службы 31 августа 2015 года возле Верховной Рады.
    Насилие стало нормой мирного времени - Застава
    15:42 31.08.2016
    253Расследование столкновений под Радой
    Политический эксперт Владимир Застава в эфире "ГС" заявил, что неадекватный поступок применения боевой гранаты под стенами Рады постепенно забывается украинцами, поскольку общество уже привыкло к таким проявлениям насилия в мирное время из-за военных действий на Востоке.
    Кошелек
    Состояние личного кошелька выходит для украинцев на первый план - Застава
    13:07 31.08.2016
    831Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Политический эксперт Владимир Застава отметил, что проблемы личного финансового состояния и бюджета семьи могут спровоцировать украинцев на протесты.
    Сбор протоколов и бюллетеней на местных выборах в Украине. Архивное фото
    Эксперт: проект "Наш край" создавался, чтобы отобрать голоса у ОБ
    09:30 13.11.2015
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    Политический эксперт Института Горшенина Владимир Застава отметил, что политическая партия "Наш край" была создана Администрацией президента, чтобы отобрать голоса у "Оппозиционного блока".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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