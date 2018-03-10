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    Владимир Жмак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Для расчистки дорог государственного и областного значения в области задействованы 467 работников и 294 единицы снегоуборочной техники. Использовано 1150 тонн песчано-соляных смесей и 200 тонн технической соли.
    Юлия Марушевская, Михаил Саакашвили, Владимир Жмак и Петр Порошенко
    Активистка Майдана и экс-директор "ТНК-ВР" стали замами Саакашвили
    15:38 10.07.2015
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    По словам губернатора, 51-летний Жмак активно помогал украинской армии в поставках и оснащении, а 25-летняя Марушевская прославилась на весь мир своими клипами и телевизионными выступлениями на ведущих мировых телеканалах.
    Визит Петра Порошенко в Одессу
    Порошенко рассказал, кто станет первым заместителем Саакашвили
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    Как рассказал Порошенко на своей странице в Twitter, "до конца недели заместителем главы Одесской ОГА станет афганец, мой друг - господин Жмак".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Заместителем Саакашвили стал экс-глава компании "Роснефть-Украина" — СМИ
    00:01 01.07.2015
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    Пост первого заместителя Одесской облгосадминистрации занял бывший глава компании "Роснефть-Украина". Владимир Жмак также ранее служил в Афганистане.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    19:15 09.03.2018
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    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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