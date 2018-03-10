Для расчистки дорог государственного и областного значения в области задействованы 467 работников и 294 единицы снегоуборочной техники. Использовано 1150 тонн песчано-соляных смесей и 200 тонн технической соли.
По словам губернатора, 51-летний Жмак активно помогал украинской армии в поставках и оснащении, а 25-летняя Марушевская прославилась на весь мир своими клипами и телевизионными выступлениями на ведущих мировых телеканалах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".